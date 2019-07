04.07.2019, 10:29 Uhr Artikel mit Video-Inhalten

"Lieder auf Banz": Liedermacherfestival in Bad Staffelstein

Die Klosterwiese in Kloster Banz bei Bad Staffelstein ist an diesem Wochenende wieder in den Händen der Liedermacherszene. Die "Lieder auf Banz" finden am Freitag- und Samstagabend statt, das BR-Fernsehen zeichnet die Konzerte auf.