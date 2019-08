Lieblingsplatz Oettingen: Abendspaziergang mit Storcheneinflug

Ein Abendspaziergang in Oettingen, das ist für Schwaben-Korrenspondent Tobias Chmura ein richtig schönes Sommererlebnis. Die Stadt im Nördlinger Ries ist vor allem durch die ansässige Brauerei bekannt, doch wer Störche mag, für den lohnt sich ein Besuch in der Oettinger Altstadt. An der Touristeninformation bekommt man sogar einen Storchenstadtplan, in dem die zahlreichen Nester eingezeichnet sind.

Störche mitten in der Altstadt

Bei einem entspannten Sommerspaziergang trifft man sie dann aber eigentlich überall. So mancher Tourist ist überrascht, dass die großen Vögel mitten in der Stadt zu finden sind. Inzwischen sind die Jungstörche so groß, dass die Nester nicht mehr den ganzen Tag besetzt sind. Deshalb ist der Abend, wenn die Störche in die Storchenstadt Oettingen zurückkehren, die beste Zeit viele von ihnen zu beobachten.