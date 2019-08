23.08.2019, 09:54 Uhr Artikel mit Video-Inhalten

Lieblingsplatz Günzburg: Auszeit im Gemüsegarten

Manche verbringen ihre Mittagspause in der Kantine, andere im Straßencafé. Unsere Günzburg-Korrespondentin geht besonders gern in einen Gemüsegarten. Eine grüne Idylle mitten in der Stadt - und mit einem ungewöhnlichen Namen.