Liebherr-Aerospace Lindenberg streicht 360 Stellen

Beim Flugzeugteilebauer Liebherr-Aerospace in Lindenberg rechnet man in diesem Jahr mit einem Umsatzrückgang von 35 Prozent. Das bestätigte die Geschäftsführung auf Nachfrage des BR. Zuerst hatte die "Allgäuer Zeitung“ darüber berichtet. Die Einbußen haben Folgen für das Personal: Das Lindenberger Unternehmen wird innerhalb des nächsten Jahres 360 Stellen an den Standorten Lindenberg und Friedrichshafen, wo ein Zweigwerk steht, streichen. 200 Leiharbeiter werden nicht weiter beschäftigt. Dies soll "sozialverträglich“ geschehen, wie es hieß. Gemeint ist ein Stellenabbau durch vorzeitigen Ruhestand oder freiwillige Kündigungen.

Im vergangenen Jahr noch 750 Millionen Euro Umsatz

Im vergangenen Jahr erzielte die Unternehmensgruppe Liebherr Aerospace Lindenberg eigenen Angaben zufolge einen Umsatz von mehr als 750 Millionen Euro.

Wegen der Corona-Pandemie sind derzeit aber viele Flugzeuge am Boden. Flugzeugbauer ordern weniger und stellen Aufträge zurück. Zudem gibt es aktuell kaum Wartungsarbeiten – ein wichtiges Einnahmefeld des Unternehmens.

Liebherr beschäftigt 2.700 Mitarbeiter

Liebherr Aerospace in Lindenberg beschäftigt rund 2.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Der Zulieferer ist einer der größten Arbeitgeber im Landkreis Lindau. Das Unternehmen stellt beispielsweise Getriebe, Elektronik und Fahrwerksysteme für Flugzeuge und Hubschrauber her und liefert weltweit.