Liebestoller Auerhahn sorgt für Wirbel auf der Lenggrieser Hütte

An der Lenggrieser Hütte hat ein liebestoller Auerhahn die Gästeterrasse zu seinem Balzplatz erklärt. Um ihn selbst, aber auch die Besucherinnen und Besucher zu schützen, wurde er jetzt in ein ruhiges Gebiet im Mangfallgebirge umgesiedelt.

Mensch trifft auf Auerhahn

Normal sind die vom Aussterben bedrohten Tiere sehr scheu. Doch der Auerhahn auf der Lenggrieser Hütte war so balztoll, dass er Menschen als Konkurrenten wahrnahm und versuchte sein Revier zu verteidigen. Passiert ist nichts Schlimmeres, doch wer von einem aufgeplusterten Auerhahn verfolgt wird, bekommt schon mal schnelle Beine. Und das ist eigentlich genau die falsche Reaktion, denn: Wer bedroht wird, soll sich langsam und ruhig zurückziehen, sagt Hannah Heither, die Biodiversitätsberaterin vom Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen.

Das Problem: Für den Auerhahn bedeutete das Stress und das rund um die Uhr - immer wieder kam es zu Begegnungen mit Menschen auf der Terrasse. In der Folge war er so erschöpft, dass er seine Gefiederpflege vernachlässigte und sogar das Fressen vergaß. Die Situation spitze sich sogar nochmal zu, als die Hütte wieder öffnete, so Heither. Sie befürchtete sogar den Tod des Tieres.

Umsiedlung an eine ruhigere Stelle im Mangfallgebirge

Um ihm zu helfen, wurde er deshalb jetzt an eine ruhige Stelle im Mangfallgebirge umgesiedelt. Laut Florian Bossert, dem Gebietsbetreuer vom Landratsamt Miesbach, gefällt's ihm dort gut. Der Auerhahn zeigt demnach keine Aggressivität und hat seit der Umsiedlung viel gefressen und Schlaf nachgeholt.