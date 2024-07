Artikel mit Audio-Inhalten Audiobeitrag

Liebespuppe löst Großeinsatz aus

Am Freitag hat eine Frau in der Gemeinde Litzendorf im Landkreis Bamberg in einem Weiher einen treibenden Körper entdeckt. Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst wurden gerufen. Am Ende entpuppte sich die Situation als ungefährlich.