Liebeskummer: SEK holt Mann zweimal aus Nürnberger Wohnung

Er kam offenbar von seiner Ex-Freundin nicht los: Schon zum zweiten Mal ist am Freitag ein Mann in Nürnberg in die Wohnung seiner ehemaligen Lebensgefährtin eingedrungen und hat sie bedroht. Beide Male holte ein Sondereinsatzkommando ihn heraus. Der 29-Jährige wurde festgenommen. Er soll in die Psychiatrie kommen.

Von der Zelle zurück in die Wohnung

Wie die Polizei mitteilt, war der Mann erst am Donnerstag, also am Tag zuvor in Gewahrsam genommen worden, nachdem er sich zur Wohnung seiner Ex-Freundin Zutritt verschafft hatte. Der Aufenthalt in der Zelle war für ihn aber offenbar keine Warnung: Kaum aus dem Gewahrsam entlassen, ging er wieder zur Wohnung seiner Ex-Freundin in der Nürnberger Südstadt. Anwohner erkannten ihn wieder und alarmierten die Polizei.

Mann verschanzte sich

Als die Beamten eintrafen, verbarrikadierte sich der 29-Jährige allein in der Wohnung. Nachdem nicht klar war, ob er Waffen bei sich hatte, kamen Spezialeinsatzkräfte der Polizei und Beamte der Verhandlungsgruppe zum Einsatz.

Weil sie keinen Kontakt zu ihm aufnehmen konnten, drangen SEK-Beamte in die Wohnung ein und nahm den Mann fest. Dabei wurde er leicht verletzt und kam in ein Krankenhaus. Nach seiner Behandlung dort soll er wegen Fremdgefährdung in die Psychiatrie eingewiesen werden.