"Lieber nackt als Leder": Models ziehen sich für Tierschutz aus

Leder ist kein Abfallprodukt

Sehr viele Menschen seien zum Beispiel der Meinung, Pelz gehe gar nicht, aber Leder sei ja ein Abfallprodukt, erklärt Anna Ritzinger. Doch das sei ein Trugschluss, meint die Aktivistin. "Leder ist die Haut von Tieren, Pelz ist das Fell von Tieren, also wo ist der Unterschied? Für mich ist er nicht da, und ich möchte dafür einfach das Bewusstsein wecken". Und Carina Schätz ergänzt, dass sie zeigen wollten, dass sie sich in ihrer eigenen Haut wohlfühlen und dafür nicht die Haut von anderen Tieren bräuchten.

Die Aktion ist damit ganz im Sinne der Tierschutzorganisation Peta, die oft mit Prominenten unter dem Motto "Nackt statt Pelz" geworben hat – und dies vor wenigen Jahren auf Leder und andere tierische Produkte erweitert hat.

Drastische Schlagzeilen zu ästhetischen Bildern

Anna Ritzinger und Carina Schätz leben ihre Überzeugung. Anna Ritzinger betreibt mit ihrer Familie den Lebenshof Vegan Bullerbyn in Herrieden (Lkr. Ansbach), auf dem Tiere einfach leben können, keine Nutztiere sind und das Fleisch auch nicht verzehrt wird. Auch die Eier der Hühner, die hier leben, werden nicht gegessen. Als Tierschutz-Verein hat Vegan Bullerbyn mittlerweile 150 Mitglieder. Carina Schätz ist eines von ihnen. Sie hat die Patenschaft für ein Schwein übernommen. Und sie hatte letztendlich auch die Idee, die Welt der Models und die vegane Welt zusammen zu bringen.

Die Fotos von Carina Schätz und Anna Ritzinger werden von manchmal drastischen Texten begleitet. Etwa "Leder ist Mord". Manchmal aber auch mit einem Augenzwinkern – "Tofu hat diese Körper geformt". Denn auch das wollen die beiden zeigen: Dass Veganer eben nicht immer diese dünnen Hungerhaken sind, die zu wenig oder fast nichts essen. Vegan sei auch eine vollwertige Ernährungsweise, erklären die beiden.

Keine Werbung mehr für Produkte tierischen Ursprungs

Die beiden Aktivistinnen ergänzen sich gut. Carina steuert eine große Community in den sozialen Medien an, unter anderem als Miss Nürnberg, wird mit ihrer Tierschutzarbeit aber nicht immer ernst genommen. Dafür hat Anna das Vertrauen der Tierschützer. Anna Ritzinger ist als Model mittlerweile nur noch für nachhaltige Produkte im Einsatz. In früheren Zeiten, als die 39-jährige noch hauptberuflich als Model tätig war, war sie noch nicht so bewusst unterwegs. Und auch die deutlich jüngere Carina Schätz will nun genauer hinschauen, für was sie künftig ihr Gesicht und ihre Haut herzeigt. Für Produkte tierischen Ursprungs wie Leder wollen beide nie wieder werben.