Liebe zum Stahl brachte eine Region fast zu Fall

Die Menschen in der Region um Sulzbach-Rosenberg hatten Angst ihren Job zu verlieren. Am 16. April 1987 meldete das letzte Stahlwerk Bayerns am Amtsgericht in Amberg Konkurs an - der Anfang vom Ende. Jahrzehnte lang versuchten Mitarbeiter und Politiker das Unternehmen zu retten. Zu dieser Zeit arbeiteten über 8.000 Menschen im gesamten Unternehmen, inklusive Zweigstellen. Die Befürchtung der Beschäftigten war, dass sie aus ihrer Heimat wegziehen müssen, um arbeiten zu können. Alternative Jobs gab es zu dieser Zeit wenige. Der Oberpfälzer Region drohte der wirtschaftliche Kollaps.

Wie ein Sechser im Lotto

Auch Erwin Mutzbauer arbeitete im Stahlwerk. 1977 hat in der Maxhütte eine Lehre zum Maschinenschlosser absolviert. Als es wirtschaftlich immer mehr bergab ging, stand vor einer schwierigen Entscheidung: Soll er in der Maxhütte bleiben oder nicht? Der Familienvater hatte damals erst ein Haus umgebaut und gemeinsam mit seiner Frau zwei Kinder bekommen. Er entschloss sich, seinen Job zu wechseln. Er kam bei der damals noch jungen Firma Leonhard Kurz in Sulzbach-Rosenberg unter und ist bis heute geblieben. Für ihn ist seine Arbeitsstelle immer noch ein Sechser im Lotto, wie er selbst sagt.