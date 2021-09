Liebe vergisst man nicht - Paarbeziehung trotz Alzheimer

Der 21. September ist Welt-Alzheimertag und macht auf die Demenzkrankheiten aufmerksam, von der etwa 55 Millionen Menschen weltweit betroffen sind. Noch immer ist die Krankheit Alzheimer in der Gesellschaft ein Tabu-Thema. Oft brechen langjährige Kontakte und Freundschaften ab. Auch für viele Paare bedeutet die Diagnose Alzheimer das Ende ihrer Paarbeziehung - denn einer wird zwangsweise zur Pflegekraft. Arbeitsteilung im Haushalt oder gemeinsame Unternehmungen sind oft bald nicht mehr möglich. Besonders tragisch ist das, wenn die Diagnose schon in frühen Jahren kommt.

Diagnose Alzheimer mit 59 Jahren

Hans Martin Schroeder ist erst 59 Jahre alt, als er 2017 die Diagnose Alzheimer erhält. Zu diesem Zeitpunkt ist er fast 30 Jahre mit Elke verheiratet. Er ist Pfarrer in Starnberg. Beide stehen mitten im Leben, haben viele gemeinsame Interessen und Pläne. Seinen Beruf muss Hans Martin Schroeder als erstes aufgeben. Es fällt ihm immer schwerer, sich zu konzentrieren, vorzulesen, frei zu reden. Danach werden auch seine Hobbies zur Herausforderung - Tandem fahren mit seiner Frau oder Briefe schreiben. Oft fehlen ihm die Worte oder weiß nicht mehr, wie man sie schreibt.

Heute lebt das Paar in Rosenheim. „Wir sind ein Paar. Wir sind auch ein Liebespaar. Es gibt auch so vieles was man gemeinsam trägt und das kriegen wir gut hin. Da sind wir beide sehr dankbar“, sagt Elke Schroeder.

Mut zur unterstützten Selbstständigkeit

Vielleicht schaffen die beiden das, weil Elke versucht, ihm Mut zu machen. Täglich. Ihm seine Würde zu lassen. Ihn dort zu unterstützen, wo er es braucht und ihn trotzdem als eigenständige Person mit Geduld einfach auch manchmal machen zu lassen. So wie neulich, als Hans Martin ganz alleine das Haus verlassen hat und zum Einkaufen gegangen ist. Normalerweise traut sich das der ehemaliger Pfarrer schon lange nicht mehr. Der Straßenverkehr macht ihm Angst, der Umgang mit Geld. Aber es war Elkes Geburtstag. Zurück kam er mit einem Blumenstrauß. Er hat nur vergessen, ihn aus dem Papier zu nehmen und ihr zu schenken - er hat ihn auf den Tisch gelegt. Elke Schroeder schmunzelt: "Ich habe ihm gesagt: 'Lieber Mann, jetzt drehe ich mich nochmal um und dann packst Du die aus und überreichst mir einen schönen Blumenstrauß!"

Offener Umgang mit der Krankheit

Auch im Alltag versucht Elke Schroeder, ihren Mann mit einzubinden. Mit unendlicher und liebevoller Geduld. Früher hat er viel gekocht, heute schmeißt sie die Küche. Viele Handgriffe fallen ihm einfach schwer. Trotzdem hilft er mit, zum Beispiel beim Tischdecken. Es geht fast immer irgendetwas schief. Aber dann legt sie die Gabel einfach richtig hin oder stellt einen zweiten Teller dazu. Genau dieser offene Umgang mit der Krankheit hilft beiden enorm. Hans Martin Schroeder wünscht sich diesen Umgang auch mit anderen Menschen: "Wenn das Wort Alzheimer fällt, dann wird’s beklemmend kalt und keiner sagt was und das ist wirklich kontraproduktiv. Ansprechen! Es nützt gar nichts die Krankheit zu verstecken als sei gar nichts. Das ist kein guter Weg."