Lieb und teuer: Luxusgut Kind?!

Mama Verena und Papa Christoph leben mit Tochter Cordelia und den Söhnen Leopold und Ferdinand in einem Dorf im Landkreis Freising. Bis die drei volljährig sind, werden die Eltern für jedes Kind zirka 125.000 Euro ausgegeben haben. Das vierte Kind ist unterwegs und bringt – statistisch gesehen – nochmal mehrere zehntausend Euro Belastung fürs Elternkonto.

"Natürlich gibt es die staatlichen Transferleistungen, wir bekommen Elterngeld, wir bekommen Kindergeld. Andererseits wir wohnen hier im Speckgürtel Münchens zur ortsüblichen Vergleichsmiete, die natürlich entsprechend höher ist als in eher weniger besiedelten Gebieten Bayerns wäre. Das ist auch klar. Wir müssen schon schauen, wie wir auskommen." Verena, Mutter von drei Kindern

Staatliche Leistungen ausreichend?

In Deutschland gibt es über 150 familienpolitische Leistungen, die den Staat im Jahr 200 Milliarden Euro kosten. Klingt luxuriös. Trotzdem bleibt das Gefühl, dass es zu wenig ist. Denn in Wirklichkeit finanzieren Familien diese Leistungen selbst. Mit jeder Windelpackung und jedem Babypuder fließen 19 Prozent Mehrwertsteuer an den Staat zurück, die als Kindergeld wieder bei den Eltern landen.

Mama Verena unterrichtet Englisch und Deutsch am Gymnasium. Die Entscheidung, eine große Familie zu gründen, ist früh gefallen.

"Noch zu Studentenzeiten haben wir gewusst, bei uns wird es bestimmt nicht bei einem oder zwei Kindern bleiben. Und dass das jetzt so ist, hat auch viel damit zu tun, dass wir uns immer wieder gefragt haben: Hat noch ein Kind Platz in unseren Herzen? Und es war immer ganz klar die Antwort: Ja!" Verena, Mutter von drei Kindern

Bis jetzt konnte Verena zwischen den Geburten gut arbeiten gehen – weil Oma Christine sie tatkräftig unterstützt.

"Wir haben ja den großen Luxus, dass wir auf meine Mutter zurückgreifen können, wenn Not am Mann ist. Aber für viele gilt das nicht. Und was ist mit den Alleinerziehenden, die das alleine eben organisiert bekommen müssen?" Verena, Mutter von drei Kindern

Kita in München bald kostenfrei

Immerhin: Das bayerische Kabinett hat im Dezember die im Wahlkampf versprochene Entlastung für Familien auf den Weg gebracht. Der Kindergartenbesuch wird ab April 2019 mit monatlich 100 Euro pro Kind bezuschusst. Die Stadt München will ab September sogar alle Gebühren abschaffen. Die kostenfreie Kita für alle, unabhängig vom Einkommen der Eltern, wird die Stadt 12,5 Milliarden Euro kosten.

Kinderbetreuung ist nicht nur teuer, oft fehlt dafür auch qualifiziertes Personal.

"Man muss alles dafür tun, dass man motiviertes, junges, gutes Personal bekommt und man muss die Leute auch anständig entlohnen dafür. Denn diese Arbeiten sind unglaublich kräftezehrend. Da muss schleunigst eine Lösung her!" Verena, Mutter von drei Kindern

Kindererziehung: Viel Arbeit für wenig Geld

Oma Christine wohnt im selben Dorf und hat hier drei Töchter großgezogen. Mit 23 hat sie aufgehört zu arbeiten – jetzt bekommt sie 400 Euro Mütterrente. Ihre Arbeit für die Familie findet sie nicht gewürdigt.

"Da heißt es dann immer: Ja du hast ja auch nie gearbeitet, du darfst dich nicht beschweren. Du hast ja nichts eingezahlt. Ich muss aber sagen, dass alles Geld, das ich aufgewendet habe für die Kinder, dass das ja nicht für uns gewesen ist, also für meinen Mann und mich, sondern für die Kinder. Insofern sehe ich das so: Ich habe jeden Tag eingezahlt. Und zwar viel mehr als andere einzahlen." Christine, mehrfache Mutter und Großmutter

Traum vom Eigenheim - nicht finanzierbar

Papa Christoph arbeitet als Maschinenbauingenieur bei einem Autokonzern. Wenn er abends nach Hause kommt, denkt er oft an die hohe Miete, die die bald sechsköpfige Familie für ihre Bleibe zahlen muss. Geld, das für persönliche Ziele fehlt.

"Was mich wie viele in unserem Bekanntenkreis besonders beunruhigt, ist der Umstand, dass es in München und im Münchner Umland immer schwieriger geworden ist, den Traum vom Eigenheim zu verwirklichen. Sofern man keine größere Erbschaft gemacht hat. Denn als Eltern ist man natürlich bestrebt in Eigentum zu investieren, das später dem eigenen Nachwuchs zugutekommt." Christoph, Familienvater

Kinder sind ein Luxus geworden, ein finanzielles Risiko in unsicheren Zeiten.

"Es bringt einen so unglaublich oft an die Grenzen der eigenen Belastbarkeit und weit darüber hinaus. Und trotzdem immer wieder zu sagen: wir schaffen das. Wir als Familie. Und das gibt ganz viel Kraft. Und das macht stolz." Verena, Mutter von drei Kindern

Familien fair zu unterstützen, politisch und finanziell – ein Luxus wäre das nicht.