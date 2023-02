Veggie statt Fleisch: Kann Lidl unser Essverhalten verändern?

Seitan-Schnitzel, Soja-Hackfleisch oder Mortadella aus Erbsenproteinen: Veggie-Produkte liegen im Trend. Laut dem Statistischen Bundesamt stieg alleine im Jahr 2021 der Markt für Fleischersatzprodukte um 17 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Durch den Discounter Lidl könnte das künftig noch um einiges mehr werden – denn Lidl möchte umstellen.

Lidl wolle "als Alternative zu tierischen Proteinquellen den Anteil pflanzenbasierter Proteinquellen im Sortiment bis 2025 deutlich erhöhen", schreibt das Unternehmen auf Anfrage. Man sei sich "der Tatsache bewusst, dass die Ernährung wesentliche Auswirkungen auf das Klima, die Biodiversität sowie auf die Gesundheit hat".

Überholt Lidl die Politik?

Die Entscheidung des Discounters könnte einiges verändern. Zwar ging der Fleischkonsum in den letzten Jahren zurück, trotzdem lag der Verzehr im Jahr 2021 laut Angaben der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Umwelt bei durchschnittlich 55 Kilogramm pro Kopf.

Mit der Ankündigung könnte Lidl nun sogar die Politik überholen. Die Ampel hatte im Koalitionsvertrag vereinbart, pflanzliche Alternativen stärken und sich für "die Zulassung von Innovationen wie alternativen Proteinquellen und Fleischersatzprodukten in der EU" einsetzen zu wollen. Derzeit ist Cem Özdemirs Bundeslandwirtschaftsministerium aber noch dabei, eine Ernährungsstrategie konkret auszuarbeiten, mit der gesunde, pflanzliche Lebensmittel gestärkt werden sollen.

Bauernverband sieht in Ankündigung einen Affront

Beim Bayerischen Bauernverband stößt der Vorstoß des Discounters auf Unverständnis. "Für die Landwirte ist es erst einmal eine Kritik und ein Affront gegenüber allen, die Tiere halten. Sie können das nicht nachvollziehen", erklärt Isabella Timm-Guri, verantwortlich für den Fachbereich Erzeugung und Vermarktung beim Bayerischen Bauerverband.

Timm-Guri zufolge könne man Nachhaltigkeit und Klimaschutz auch anders erreichen. Zum Beispiel indem der Einzelhandel seine Produktpalette an regionalen und saisonalen Lebensmitteln ausbaue. So oder so gehe sie davon aus, dass die Verbraucher einer "Bevormundung" durch Lidl nicht folgen und stattdessen auf andere Lebensmittelläden ausweichen werden. "Die Entscheidung, ob, wo und was ich genau esse, treffe ich doch als Individuum", so Timm-Guri.

#Haltungswechsel bei Aldi

Unterdessen macht auch Aldi eine Ankündigung, die weitreichende Auswirkungen auf das Sortiment und auf die Tierhaltung in Deutschland haben könnte. Bis 2030 will der Discounter gekühlte Fleisch- und Wurstwaren vollständig auf die beiden höchsten Haltungsformen 3 und 4 umstellen. Bei frischem Fleisch haben Aldi Nord und Süd schon 2021 angekündigt, sukzessive für mehr Tierwohl sorgen zu wollen. Dieses Versprechen gelte künftig auch für Produkte wie Salami, Kochschinken, Wiener Würstchen und Bacon, schreibt das Unternehmen in einer Mitteilung. So wolle Aldi "nicht nur neue Absatzmöglichkeiten für Landwirtschaft und Lieferanten ermöglichen, sondern auch das Tierwohl-Sortiment für seine Kundinnen und Kunden erweitern".

Ganz so leicht dürfte es vielen Landwirten aber nicht fallen, dieses Angebot zu schaffen. Momentan dominiert in vielen Supermärkten noch Fleisch aus der Haltungsform 2. Um auf Stufe 3 oder 4 "upzugraden", müssen Tierhalter ihre Ställe umbauen - also zum Beispiel für mehr Frischluft, Auslauf oder Beschäftigungsmaterial sorgen.

Foodwatch: Schritt in die richtige Richtung

Aus Sicht der Verbraucherschutz-Organisation Foodwatch gehen solche Ankündigungen in die richtige Richtung. "Damit wir unsere Klimaziele erreichen, müssen wir auch an den Fleischsektor ran", sagt Annemarie Botzki, Campaignerin bei Foodwatch. Es gehe darum, die Tierhaltung drastisch runterzufahren. Foodwatch fordert eine Reduktion der Tierzahlen um mindestens die Hälfte. Die Ankündigung von Lidl, das Sortiment umzustellen, sei deshalb wichtig, sagt Botzki. "Weil das zeigt auch, wo wir gesellschaftlich stehen und wo wir hingehen." Und der Politik könne es vielleicht einen Stupser geben, wirklich an das Thema ranzugehen.