Rückruf bei Goldsteig: Kunststoff im Reibekäse von Lidl

Blaue Kunststoffteilchen im Käse: Verletzungsgefahr

Der Rückruf wurde am Montag auf dem bundesweiten Portal lebensmittelwarnung.de veröffentlicht. Der Käse wurde in Lidl-Märkten in Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Hamburg, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz und Schleswig-Holstein verkauft. Dort würden die Packungen zurückgenommen und der Kaufpreis erstattet, auch ohne Kassenbon, teilte Goldsteig mit. Der Grund für den Rückruf sind Plastikteilchen: "Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass in dem betroffenen Produkt blaue Kunststofffremdkörper enthalten sind", hieß es. Aufgrund der möglichen Verletzungsgefahr sollten Kunden den Reibekäse keinesfalls essen.