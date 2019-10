Lichtverschmutzung: Was jeder dagegen tun kann

Himmelstrahler seit August unzulässig

In Rimstings Nachbarort Prien findet Manuel Philipp viele Beispiele für Lichtverschmutzung. Die neuen Gesetze scheinen hier noch nicht viele zu kennen. Dabei steht seit August im neuen Bayerischen Naturschutzgesetz:

"Eingriffe in die Insektenfauna durch künstliche Beleuchtung im Außenbereich sind zu vermeiden. Himmelstrahler und Einrichtungen mit ähnlicher Wirkung sind unzulässig." BayNatSchG, Art. 11a

Beleuchtung öffentlicher Gebäude verboten

Für öffentliche Gebäude wie Rathäuser, Kirchen, Schulen und auch für Werbeanlagen ist seit dem 1. August außerdem das Imissionsschutzgesetz verschärft.

"Nach 23 Uhr und bis zur Morgendämmerung ist es verboten, die Fassaden baulicher Anlagen der öffentlichen Hand zu beleuchten. Im Außenbereich nach §35 des Baugesetzbuchs sind beleuchtete oder lichtemittierende Werbeanlagen verboten." BayImSchG, Art. 15

Dass die Gemeinden jetzt in der Pflicht sind, wurde auf politischer Ebene nicht groß kommuniziert, sagt Rimstings Bürgermeister Josef Mayer. Auch wüssten wohl viele Bürger noch gar nicht, dass es das Gesetz gibt.

Einfaches Mittel: Zeitschaltuhr

Manuel Philipp setzt mit seiner Initiative weiter auf Aufklärung. So hat er auch die Freie Waldorfschule in Prien am Chiemsee zum Umrüsten gebracht. Hier leuchteten bislang zwei Strahler die Fahne am Eingang an. Die ganze Nacht über und bis weit nach oben in den Himmel. Ebenso leuchteten die Neon-Röhren im Schaukasten vor der Schule.

"Nachdem uns Manuel Philipp auf die Schwierigkeiten unserer Beleuchtung angesprochen hat, haben wir sofort eingesehen, dass sie so nicht gut für Insekten ist. Wir haben dann eine Zeitschaltuhr installiert - das war kein großartiger Aufwand. Diese Zeitschaltuhr stellt um 22 Uhr ab." Martin Leistner, Lehrer für Gartenbau an der freien Waldorfschule Chiemgau

Wärmere Lichtfarbe zieht weniger Insekten an

Es sei einfach, die eigene Lichtverschmutzung zu reduzieren, sagt Manuel Philipp. Warmes, gelbliches Licht ziehe weniger Insekten an als Licht mit hohem Blauanteil, das grell wirkt. Ein Tipp: Beim Kauf von Leuchtmitteln für die Außenbeleuchtung das nächste Mal darauf achten, dass die Leuchtmittel die Farbtemperatur von 2.700 Kelvin nicht überschreiten. Und alle Lampen so ausrichten, dass sie nicht unnötig in den Himmel abstrahlen.