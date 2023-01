Lichtleitlinie in Kitzingen: Natur schützen und Energie sparen

Vielerorts in Deutschland gehen und bleiben nachts die Lichter aus. Nicht zuletzt als Sparmaßnahme in Zeiten der Energiekrise. Im unterfränkischen Kitzingen hat der Stadtrat jetzt eine sogenannte Lichtleitlinie auf den Weg gebracht – nach Einschätzung des dortigen Umweltreferenten Uwe G. Hartmann ist sie für eine Stadt der Größe von Kitzingen bislang einmalig in Bayern. "Jetzt wollen wir möglichst viele Bürger und Gewerbetreibende mitnehmen", sagt der Umweltreferent. Durchgesetzt werden kann die Leitlinie nicht, sie setzt auf Freiwilligkeit.

Sternenpark Rhön: Idee für die Lichtleitlinie

Der preisgekrönte Sternenpark in der Rhön habe Hartmann auf die Idee gebracht, dass man Maßnahmen gegen Lichtverschmutzung auch in der Stadt umsetzen könnte. Die Leitlinie soll zum Beispiel Ladeninhaber sensibilisieren, auf Neon-Schilder zu verzichten. In Bauplanungen wird künftig auf sie hingewiesen. So können auch Privatleute ihre Hausbeleuchtung so planen, dass möglichst nur der Boden und nicht die Umgebung beleuchtet wird.

"Was mir auch neu war: Beleuchtung in der direkten Nähe von Bäumen bringt die Fotosynthese durcheinander. Bäume entlauben dann im Herbst später und verbrauchen zu viele Ressourcen", erklärt Hartmann. Im Landkreis Würzburg setzt Eibelstadt inzwischen auf Straßenlaternen mit Bewegungsmeldern. Sie gehen nur an, wenn sie wirklich gebraucht werden.

Ampeln nachts aus – Vorbilder München und Nürnberg

Doch Hartmann denkt noch weiter: München zum Beispiel schalte teils Ampelanlagen zwischen 3 und 5 Uhr früh ab. Nürnberg lässt bereits seit den 1980er-Jahren ein Drittel seiner Ampelanlagen nachts aus. Auch das könnte ein interessanter Ansatz sein für Kitzingen, glaubt Hartmann.

Auch Supermarkt- und Firmenparkplätze müssten nicht unbedingt die ganze Nacht mit voller Leistung ausgeleuchtet werden. Die Leitlinie sieht unter anderem vor, dass künstliches Licht nur noch dann eingesetzt werden darf, wenn es – nach geltenden Gesetzen und Verordnungen begründet – notwendig ist. "Hier denken wir vor allem an die Verkehrssicherheit", erklärt Bianca Buck vom Bauamt der Stadt Kitzingen.

Sparanreiz in Zeiten der Energiekrise

Mit dem Ukraine-Krieg wurden Gas und Strom extrem teuer. Der Sparanreiz in der Energiekrise hat nebenbei die Lichtverschmutzung in Bayern verringert. Auch Hartmann glaubt, dass der bewusstere Umgang mit Energie den Stadtrat in Kitzingen für die Lichtleitlinie sensibilisiert habe: "Schon auf den Vorschlag im letzten Jahr, die Weihnachtsbeleuchtung um vier Stunden zu reduzieren, kam kein Widerstand: Die morgendliche Beleuchtung von 5 bis 9 Uhr wurde ersatzlos gestrichen, auch das Stadtmarketing stand hinter der Idee, die auch Kosten spart", so Hartmann. Kitzingen hat daneben auch Hallenbad und die Saunaanlage im aqua-sole Schwimmbad länger geschlossen, als eigentlich geplant.

Bereits in den vergangenen Jahren hat die Stadt Kitzingen nach eigenen Angaben den Verbrauch der Straßenbeleuchtung verringert. Seit 2018 sind fast 700 der insgesamt etwa 3.900 Straßenlaternen auf LED umgerüstet worden. 136.000 Euro hat die Stadt dafür bezahlt. Pro Jahr werden damit jetzt 400.000 Kilowattstunden Strom gespart. "Nach spätestens sechs Jahren hat sich die Umstellung amortisiert", ergänzt der Kitzinger Klimaschutzmanager Martin Schneider. Im Jahr 2023 sollen weitere 113 Straßenlampen umgerüstet werden, zuvorderst die älteren, besonders energieintensiven Modelle.

Künstliches Licht wird insektensicherer

Künstliches Licht soll künftig hauptsächlich den Boden ausleuchten und nicht in den Nachthimmel strahlen und es darf nur geringe UV- und Blauanteile enthalten. "Es sollte gelb bis warm weiß sein mit Farbtemperaturen möglichst unter 2.700 Kelvin", so Schneider. Das sei insbesondere für Nachtfalter und andere Insekten weniger störend. "Die Lichtleitlinie verbessert außerdem das nächtliche Landschafts- und Ortsbild", ergänzt Jonathan Lintzen vom Bauamt, das die Planungen maßgeblich begleitete. Die Lichtleitlinie umfasst das gesamte Gebiet der Stadt Kitzingen einschließlich der Ortsteile. Auch Privat- und Firmenbesitzer werden gebeten, die neuen Richtlinien umzusetzen.