Lichterkette 1992: Als München für den Zusammenhalt leuchtete

An der Blumenstraße führen Amelie Fried und Peter Probst einen kleinen Pulk von Prominenten an - Ron Williams, Senta Berger und Thomas Gottschalk, der von einer Gruppe Nonnen umschwärmt wird. "Wir wussten an unserem Standort ja gar nicht, wie viele Menschen gekommen waren. Hin und wieder kam einer mit dem Motorrad, um Bericht zu erstatten - ein positiver Schock!" erzählt Probst. Selbst in den Vororten haben sich kleine Grüppchen mit Kerzen versammelt. Der Stachus ist sowieso dicht, auch der Stiglmaierplatz, wo ein Polizist kurz darauf Bilanz zieht: "Es gab keine Ausschreitungen. Wir hatten einen sehr ruhigen Tag."

Ein Pärchen in Bogenhausen, das soeben aus Down Under heimgekehrt ist und von australischen Schlagzeilen über deutsche Neonazis berichtet, hofft, "dass diese Bilder um die Welt gehen." Auch der Mann im Dönerladen an der Schwanthalerstraße freut sich über das, was vorm Fenster passiert. Dann sagt er: "Das wird nicht helfen."

Auch wenn die Münchner Lichterkette Schule macht, in Hamburg, Köln, Essen ähnliche Aktionen stattfinden: Die Bilder sollen nicht überstrahlen, dass sie eine dunkle Vorgeschichte haben - und ein Danach mit Licht wie Schatten.

Die Vorgeschichte: Eine Brandspur von Hass und Gewalt

Nach der friedlich erkämpften Wiedervereinigung sahen viele das Ende des gewalttätigen 20. Jahrhunderts gekommen, ein Historiker gar das "Ende der Geschichte". Wuchs jetzt zusammen, was zusammengehörte - das Land, Europa, die Welt? Es folgten der zweite Golfkrieg, der blutige Zerfall Jugoslawiens; in Deutschland, erst unbemerkt, dann unübersehbar, die Gewalt gegen Geflüchtete und andere Ausländer.