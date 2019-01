Lichterfest in Obertrubach

Rund 4.000 Gläubige und Besucher begleiteten gestern in Obertrubach die Prozession von der katholischen St. Laurentius-Kirche bis zum sogenannten Altarstein, einer Felsgruppe am Ortsrand, die allein schon mit rund tausend Wachslichtern und Fackeln erleuchtet war.

Ein Meer aus Kerzen

Bereits Tage zuvor haben die Einheimischen begonnen, leere Dosen mit Wachs und Holzspänen für das Lichterfest zu füllen, um davon rund 7.000 Stück auf den Berghängen rings um den kleinen Ort zu verteilen und anzuzünden. Das Lichterfest ist der feierliche Abschluss der Ewigen Anbetung, die im 18. Jahrhundert von Fürstbischof von Seinsheim in seinem Bistum Bamberg eingeführt wurde. Demnach wurden in den Kirchengemeinden sogenannte Tage des Gebets mit stündlichen Betstunden abgehalten.

Besinnlichkeit statt Kommerz

Diese kirchliche Tradition ist in mehreren Orten der Fränkischen Schweiz bis heute erhalten geblieben. Während beim Lichterfest in Pottenstein am kommenden Sonntag mehr als doppelt so viele Besucher erwartet werden, ging es in Obertrubach beschaulicher zu. Für Pfarrer Werner Wolf von St. Laurentius ist es wichtig, "dass der religiöse Gedanke im Vordergrund steht. Die Ewige Anbetung, also die Tage des Gebets, haben wir in einer Zeit der Umbrüche in der Kirche sowie dem Unfrieden und Terror in der Welt besonders nötig. Auch die Besucher von außerhalb schätzen, dass das Lichterfest keine reine Folklore ist, sondern ein Tag der Besinnung und des Friedens."

Ein ruhiges Lichterfest in diesem Jahr

Für Gemeinderat Roland Wölfel ist es eine sehr authentische Tradition, die er von Kindesbeinen an miterlebt hat, und "die von der ganzen Dorfgemeinschaft getragen wird, nicht von einem einzelnen Verein.“ Mit rund zwanzig Jugendlichen ist er zwischen den steilen Felsen des Altarsteins hochgegangen, um die Wachsdosen zu verteilen und anzuzünden.

Besucher und Touristen genossen diese bezaubernde Atmosphäre der insgesamt 7.000 brennenden Lichter in und um den Ort herum. Sogar Gäste aus dem Rheinland waren extra in einem Reisebus nach Obertrubach gekommen. Doch im Vergleich zu vorherigen Lichterfesten, die auf ein Wochenende fielen, Jahren, ging es heuer ruhiger zu.