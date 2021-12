Lichter in düsteren Zeiten: Weihnachtshäuser in Unterfranken

Weihnachtshaus in Mellrichstadt seit 15 Jahren

In Mellrichstadt im Landkreis Rhön-Grabfeld schaltet auch Peter Mack wieder rund 15.000 LED-Lämpchen an seinem Haus in der Thüringer Straße an. Die Lichterketten zeichnen jetzt jeden Tag ab 16.30 Uhr die Konturen des Hauses markant in den Abend- und Nachthimmel. Gut 30 große beleuchtete Figuren hängen in den Bäumen und stehen auf dem Rasen oder auf dem Haus: beleuchtete Waldtiere, Eisbären, Eulen in den Bäumen, eine Märchenkrippe oder eine Weihnachtseisenbahn.

Das Weihnachtshaus von Peter Mack entwickelte sich in den letzten 15 Jahren zu einem wahren Magneten. Sogar Menschen bis aus Thüringen und Hessen kommen, um sich das Haus anzusehen. Wegen der Corona-Pandemie darf die Familie Mack ihre Gäste in diesem Jahr nicht bewirten. Zuvor gab es in der Garage Glühwein, Kinderpunsch und Weihnachtsgebäck. Trotzdem sammelt Mack in diesem Jahr wieder Spenden von Besuchern. Der Erlös ging in den vergangenen 15 Jahren an soziale Projekte. Bislang hat Mack über 25.000 Euro gespendet. 2013 wurde sein Haus nach Macks Angaben zum sechstschönsten Weihnachtshaus in ganz Deutschland gewählt.