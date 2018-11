Lichter für Laimer Kirchengemeinden müssen noch warten

Mit einer Lichtinstallation sollten in der Adventszeit die evangelische Paul-Gerhardt-Kirche und die katholischen Kirchen im Münchner Stadtteil Laim miteinander verbunden werden. Das Planungsreferat der Stadt München prüft die Idee.

Der Zeitpunkt wäre perfekt

Nicht schnell genug für die CSU-Stadträtin Alexandra Gaßmann, die zugleich auch Pfarrverbandsratsvorsitzende in Laim ist: "Der Vorschlag ist so wunderbar, dass man den in diesem Jahr eben auch schon installieren sollte, weil die Zeichen, die wir damit aussenden wollen, die sind heute so wichtig. In diesem Jahr haben wir 80 Jahre Reichspogromnacht. Wir wollen ja ein Zeichen setzen, dass wir verbinden wollen und unterwegs sein wollen und Frieden aussenden wollen, eine Lichtbrücke bauen, also warum nicht dieses Jahr."

Artenschutz bis Flugverkehr - vieles muss bedacht werden

Gassmann will aufs Tempo drücken. Dabei haben sich die Kirchengemeinden mit der Stadt schon darauf geeinigt, dass das Vorhaben auf das nächste Jahr verschoben wird. Das Münchner Referat für Stadtplanung und Bauordnung muss verschiedene Aspekte prüfen und das brauche Zeit, so Ingo Trömer, Sprecher des Planungsreferats der Stadt München: "Zum einen müssen artenschutzrechtliche Fragen nicht nur an den fünf Kirchtürmen, sondern wegen der Blend- und Streuwirkung, etwa bei Nebel, auch im Luftraum dazwischen untersucht werden. Das Artenschutzrecht ist hier sehr strikt und stellt die Störung streng geschützter Arten in ihren Winterquartieren sogar unter Strafe. Außerdem will die Landeshauptstadt den abendlichen Luftraum möglichst frei von Lichtemissionen halten. Nicht zuletzt müssen mögliche Auswirkungen auf die Nachtruhe sowie auf den Flugbetrieb berücksichtigt werden, was mit dem Luftamt Südbayern abgestimmt werden sollte."

Projekt findet erst 2019 statt

Laut Planungsreferat wurde die Lokalbaukommission eingeschaltet, um offene Fragen zu klären, die für die geplante großräumige Lichtinstallation noch zu klären sind. Am vergangenen Dienstag gab es dazu ein erstes Gespräch zwischen dem Pfarrer der Laimer Pfarrei "12 Apostel" Ralph Regensburger und dem Chef der Lokalbaukommission. Im Zuge des Gesprächs wurde vereinbart, dass die Laimer Gemeinden das geplante Projekt auf das nächste Jahr verschieben. Bis dahin bleibt den Behörden nun ausreichend Zeit, die offenen Fragen zu klären.