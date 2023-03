Lichtenfels: Mitarbeiterin eines Blumenladens offenbar getötet

Aufmerksame Passanten machten am Freitagabend in Lichtenfels eine grausame Entdeckung: In einem Blumenladen liegt eine Frau tot auf dem Boden. Weil nach Ladenschluss die Verkaufsanlage vor dem Geschäft noch aufgebaut und die Tür zum Laden unversperrt war, werfen sie einen Blick in das Geschäft und entdecken eine leblose Frau auf dem Boden liegend.

Opfer eines Gewaltverbrechens geworden

Die Mitarbeiterin des Blumengeschäfts ist nach derzeitigem Stand der Ermittlungen Opfer eines Gewaltverbrechens geworden. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Die Einsatzkräfte sperrten den Tatort weiträumig ab und fahnden nach dem oder den Tätern - bisher ohne Erfolg.

Zwei Frauen als Zeuginnen gesucht

Um das Gewaltverbrechen aufzuklären, sucht die Kriminalpolizei zwei Frauen, die kurz vor 18.00 Uhr das Geschäft betreten haben sollen und als Zeuginnen infrage kommen. Eine der Frauen sei etwa 1,75 Meter groß und habe lange, rotblonde und zu einem Pferdschwanz zusammengebundene Haare. Die zweite Frau soll etwas kleiner gewesen sein und habe kurze dunkle Haare. Beide Frauen sollen mit dunklen beziehungsweise schwarzen Winterjacken bekleidet gewesen sein.

Kripo Coburg bittet um Hinweise

Weiterhin sollen sich am Tatort zwei Personen aufgehalten haben. Eine der beiden Personen, ein Mann, soll zwischen 25 bis 30 Jahre alt, etwa 1,75 bis 1,80 Meter groß und schlank sein. Er habe schwarzes, lockiges Haar und dunkle Haut. Vermutlich trug er eine beige bis olivfarbene Jacke. Zur zweiten Person liegt keine Beschreibung vor.

Wer Hinweise zur Tat oder zu den beschriebenen Personen geben kann, soll sich bei der Kripo Coburg unter der Telefonnummer 09561/645-0 melden.