Lichtenfels: Kind in Hotel abgegeben – Polizei findet Vater

Zu einem nicht ganz alltäglichen Einsatz sind Polizeibeamte am Samstagnachmittag in Lichtenfels in ein Hotel gerufen worden. Passanten hatten dort ein etwa dreijähriges Mädchen abgegeben, das ihnen in der Innenstadt nachgelaufen war. Da es noch nicht in der Lage war, seinen Namen zu nennen, ging die Polizei mit ihm durch die Innenstadt.

Vater und Tochter sichtlich erleichtert

Hier wurde der Vater des Mädchens angetroffen, der schon nach seiner Tochter suchte. Das Mädchen konnte im Anschluss seinem Vater übergeben werden. Vater und Tochter waren sichtlich erleichtert, so die Polizei. Das Mädchen war zuvor in einem unbeachteten Moment weggelaufen.