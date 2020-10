Lichtenfels kippt Maskenpflicht für Grundschüler im Unterricht

Mit einer Allgemeinverfügung hat der Landrat von Lichtenfels, Christian Meißner (CSU), die Maskenpflicht für Grundschüler im Unterricht außer Kraft gesetzt. Diese Pflicht galt, weil der Landkreis Lichtenfels den Grenzwert bei der sogenannten 7-Tage-Inzidenz von 50 überschritten hatte. Zuvor hatten bereits die Stadt München sowie die Landkreise Ebersberg und Unterallgäu die Maskenpflicht für Grundschüler im Unterricht aufgehoben.

Landrat Meißner: Infektionsgeschehen lässt sich eingrenzen

Wie es aus dem Landratsamt heißt, gelte die Befreiung zunächst von Freitag bis nächsten Donnerstag. Demnach habe sich der Lichtenfelser Landrat zu der Aufhebung der Maskenpflicht entschlossen, weil das Infektionsgeschehen an den Grundschulen klar einzugrenzen sei. Meißner appellierte aber an Schüler und Eltern, Abstands-und Hygieneregeln einzuhalten. Ändere sich das Infektionsgeschehen an den Lichtenfelser Grundschulen, soll die Maskenpflicht im Unterricht wieder gelten. In der aktualisierten bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung heißt es, ab einer Inzidenz von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen bestehe "eine Maskenpflicht auch am Platz an Schulen aller Jahrgangsstufen".

Lichtenfelser Eltern kritisieren Maskenpflicht

Er habe mit der Verfügung auch auf die Kritik zahlreicher Eltern reagiert, die die Maskenpflicht für Grundschüler im Unterricht nicht hätten nachvollziehen können, so Meißner. Der Landkreis Lichtenfels ist die erste Kommune in Oberfranken, für die die sogenannte Corona-Ampel des bayerischen Gesundheitsministeriums wegen eines hohen Inzidenzwertes Rot leuchtet.