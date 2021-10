Lichtenfels benennt Straße nach NS-Opfer Sofie Seliger

Am 17. Oktober hat in Lichtenfels einen Tag lang die jüdische Geschichte im Mittelpunkt gestanden. Mit vielen Veranstaltungen will die oberfränkische Stadt die Erinnerung wachhalten und gleichzeitig ein Zeichen gegen Antisemitismus setzen. Mit dem Aktionstag beteiligte sich Lichtenfels auch an der Veranstaltungsreihe "Guter Ort", die zu Begegnungen mit der jüdischen Geschichte Frankens einlädt.

Neue Tafeln erinnern an Friedhofsschändung in Lichtenfels

So wurden auf dem jüdischen Friedhof neue Erinnerungstafeln enthüllt. Sie informieren über die unrühmliche Geschichte des Ortes und listen erstmals die Namen aller hier beerdigten Toten auf. Der Friedhof war von den Nationalsozialisten geschändet worden, die Grabsteine zerbrochen und für den Straßenbau verwendet.

"Die Pogromnacht, die Nacht vom 9. auf 10. November 1938, ist in Lichtenfels sicherlich aufgrund der örtlichen Akteure besonders schlimm verlaufen." Günter Dippold, Bezirksheimatpfleger Oberfranken

Höhepunkt des Gedenktages in Lichtenfels war die Einweihung des Sofie-Seliger-Weges. Zum ersten Mal in der Stadtgeschichte wurde damit eine Straße nach einem jüdischen Opfer der Nationalsozialisten benannt. Dafür waren Meirav Reon und Avner Zeliger aus Israel, die Ur-Ur-Enkel Sofie Seligers, eigens nach Lichtenfels gekommen. Sie konnten vor der Synagoge auch zwei neue goldene "Stolpersteine" besuchen, die in Gedenken an Sofie Seliger und ihren Mann Arnold verlegt wurden.

"Sofie war keine berühmte Frau, keine Bürgermeisterin, keine Erfinderin. Sie starb hier, und die Stadt möchte daran erinnern und jungen Menschen zeigen, dass so etwas nie mehr passiert. Das ist bemerkenswert, es ist eine große Ehre." Meirav Reon, Ur-Ur-Enkelin von Sofie Seliger

Sofie Seliger – Todesumstände bis heute unklar

Sofie Seliger wurde 1881 geboren. Mit ihrem Mann, dem jüdischen Lehrer Arnold Seliger, wohnte sie in der Judengasse neben der Lichtenfelser Synagoge. Bei den November-Pogromen 1938 wurde ihr Haus von NS-Schergen geplündert, die Synagoge geschändet. Sofie Seliger wurde schwer mißhandelt. Im Dezember 1938 fand man ihre Leiche im Main bei Reundorf. Die NS-Behörden sprachen von "Selbstmord". Bis heute ist nicht geklärt, wie Sofie Seliger zu Tode kam.

Straße sollte nach Bürgermeister mit NS-Historie benannt werden

Ursprünglich wollte der Stadtrat die Straße nach dem früheren Bürgermeister Baptist Hofmann benennen. Dieser hatte Lichtenfels kurz vor Ende des Zweiten Weltkrieges kampflos an die amerikanischen Truppen übergeben und so vor der Zerstörung bewahrt. Doch bei genaueren Recherchen kam seine NS-Vergangenheit heraus: Hofmann war Mitglied in der NSDAP. "Wir haben einen Fehler gemacht, die Straße nach Baptist Hofmann benennen zu wollen. Jetzt wollen wir ein klares Zeichen setzen, indem wir ihr den Namen von Sofie Seliger geben", so Bürgermeister Andreas Hügerich (SPD) damals.

Aktionstag mit jüdischer Musik und jüdischem Gebäck

Im Rahmen des Aktionstages sollte auch die direkte Begegnung mit der jüdischen Kultur möglich werden. In der Herzog-Otto-Mittelschule erklangen zum ersten Mal jüdische Musikstücke, die von dem israelischen Komponisten Danny Donner für diesen Tag arrangiert wurden. Vorträge und Informationstafeln informierten über jüdische Literatur und jüdisches Leben. Ein Begegnungsforum lud zum Kennenlernen und zum Dialog ein. Besucherinnen und Besucher konnten Gebäck nach traditionell jüdischen Rezepten probieren.

Kritiker bemängeln fehlende Erinnerungskultur

Kritiker wie der oberfränkische Bezirksheimatpfleger Günter Dippold bemängeln seit Jahren, dass das Gedenken an die NS-Zeit in Lichtenfels lange Jahre keine Rolle spielte. Das Andenken an jüdische Geschichte sei im Stadtbild über Jahrzehnte nicht sichtbar gewesen. Erst 2018 wurden die ersten "Stolpersteine" verlegt, die an Opfer der NS-Regimes erinnern.

Lichtenfelser Schülerprojekt bringen Stein ins Rollen

Anstoß für mehr Erinnerungskultur gab das Schüler-Projekt "13 Führerscheine – dreizehn jüdische Schicksale" des Lichtenfelser Meranier-Gymnasiums: Nachdem im Landratsamt Führerscheine von jüdischen Bürgern aus der NS-Zeit gefunden worden waren, spürten die Schülerinnen und Schüler den Schicksalen hinter den Dokumenten nach. Das Projekt wurde als Ausstellung mittlerweile mehrfach mit Preisen ausgezeichnet. Die Ausstellung war auch im "Museum of Jewish Heritage" in New York zu sehen.

Die Stadt will nun die Erinnerungskultur stärker in den Fokus rücken und auch nach dem Aktionstag weitermachen, verspricht Bürgermeister Andreas Hügerich:

"Da werden mit Sicherheit Namen weiterer NS-Opfer folgen. Ich hoffe, dass wir weiter nachziehen können und für die nächsten Generationen auch ein Zeichen setzen können." Andreas Hügerich (SPD), Bürgermeister Lichtenfels