Lichtblick in der Corona-Krise: Stadt Kempten baut Bikepark

Wer sich beteiligt, fühlt sich verantwortlich

Er habe zwei Erfahrungen gemacht: Wenn man sich im Vorfeld beteiligen könne, werde das Projekt schon mal besser angenommen. "Dann zeigt die Erfahrung aber auch, dass diese Anlagen pfleglicher behandelt werden. Weil sie dann einfach sehen, hey, da hab ich mich schon von Anfang an für eingesetzt, lass es uns doch bitte so behalten, dass es cool ist und nicht kaputt machen, verschandeln oder sonst was in die Richtung."

Wünsche und Ideen sind weiter willkommen

Die Mitarbeiter im Stadtteilbüro Ost lassen auch weiterhin nicht locker und fordern die jungen und erwachsenen Biker in Kempten auf, ihre Ideen für die zwei Bikeparks im Engelhaldepark und am Bachtelweiher einzubringen. Der nächste Workshop findet am 21. April wegen Corona zwar wieder nur online statt, aber besser als nichts, mein Jan. "Aber die sportliche Aktivität und die Zusammenkunft im real life kann es nicht ersetzen!" Wenn alles glatt läuft könnte Ende des Jahres der Parcours im Engelhaldepark schon fertig sein.