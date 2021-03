Licht und Schatten beim Frankenwein-Absatz im Corona-Lockdown

Wenn Sie nicht ins Gasthaus gehen können, müssen sich auch Weinliebhaber anders behelfen. Nach einer Studie im Auftrag des Deutschen Weininstituts, haben sie sich ihren Wein im Corona-Jahr 2020 verstärkt im Supermarkt beschafft. Um sechs Prozent soll dort der Mengenabsatz im Vergleich zum Vorjahr gestiegen sein. Haben von diesem Trend also auch Frankens Winzer profitieren können? Von der Frankenwein-Frankenland GmbH kommt dazu ein klares "Jein".

Gemischtes Bild beim Frankenwein-Absatz

Die Situation speziell in Franken sei gemischt, sagt Michael Bock, der Pressereferent der Frankenwein-Frankenland GmbH: "Da jedes Weingut unterschiedliche Absatzwege hat, sind die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Weingüter jeweils individuell zu sehen." Bei manchen fränkischen Betrieben sei der Gastronomieabsatz vollständig eingebrochen. Andere Weingüter hätten hingegen beim Versand einen Zuwachs von bis zu 200 Prozent erzielen können. "Besonders leiden die Heckenwirtschaften unter der Situation, die ähnlich wie die Brauereigasthöfe keine Unterstützung bekamen", so Bock.

Zuwachs beim Versand - Einbruch in der Gastronomie

Im November 2020 hatten die Bayerische Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau (LWG) und der Fränkische Weinbauverband eine gemeinsame (nicht repräsentative) Umfrage unter 70 Winzern gestartet. Das Ergebnis: In manchen Sektoren wurde ein deutlicher Zuwachs beim Wein-Verkauf bemerkt, in anderen Sektoren sanken die Absatzzahlen. Laut der Umfrage bei fränkischen Winzern gab es 26 Prozent Steigerung beim Wein-Versand und 11 Prozent Steigerung beim Verkauf im Lebensmitteleinzelhandel. "Seit der Umfrage im November hat sich die Situation in den ersten beiden Monaten durch den Lockdown spürbar verschlechtert", so Michael Bock.

Erneuter Lockdown verschärfte die Lage

Auch im derzeitigen Lockdown ist die Gastronomie geschlossen, der Absatz für die Winzer bleibt also aus. Die geschlossene Gastronomie hat laut Umfrage zwischen März und Oktober 2020 für 42 Prozent weniger Flaschenwein-Absatz gesorgt. Auch dass im vergangenen Jahr wegen der Pandemie die Weinfeste ausgefallen sind, machte sich bemerkbar. Allerdings hatten die Winzer abgesagte Veranstaltungen teilweise ins Internet verlagert – es gab beispielsweise virtuelle Weinproben. So haben sich Frankens Winzer laut Michael Bock leidlich an die Situation angepasst. Wein-Bestellungen in Online-Shops sind laut der Umfrage um 27 Prozent gestiegen.