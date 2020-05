Licht-Protest gegen König von Thailand

Die Aktivisten forderten außerdem den König dazu auf, Bayern zu verlassen. "Warum braucht Thailand einen König, der in Deutschland wohnt" fragt die Organisation Pixelhelper.org, die sich nach eigenen Angaben für die Freiheit der Kunst und Menschenrechte einsetzt.

König Maha Vajiralongkorn, dessen Königsname Rama X. lautet, verbringt regelmäßig Zeit in Oberbayern. Ihm gehört auch eine Villa in Tutzing am Starnberger See. Nach dem Tod seines Vater Bhumibol 2016 baute er seine Macht in Thailand kontinuierlich aus.