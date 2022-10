Licht aus? Wie Gemeinden bei der Straßenbeleuchtung sparen

Wegen der Energiekrise suchen derzeit viele unterfränkische Städte und Gemeinden nach Einsparmöglichkeiten und prüfen deshalb auch ihre Straßenbeleuchtung. Manche reduzieren diese bereits. Nur wenige schalten sie zeitweise gleich komplett aus, wie eine BR24-Recherche in Unterfranken zeigt.

Umrüstung auf LED-Leuchtmittel

Einer der effektivsten Wege bei der Straßenbeleuchtung Energie zu sparen ist die Umstellung von herkömmlichen Glühbirnen auf LED. Die Stadt Würzburg gibt beispielsweise an, dass bereits 10.000 von insgesamt 17.000 ihrer Straßenleuchten mit LEDs ausgestattet seien. Dadurch habe die Stadt den Energieverbrauch bereits von 6,6 Millionen Kilowattstunden auf 4,3 Millionen Kilowattstunden pro Jahr heruntersetzten können.

Bei der Umrüstung ihrer Straßenlaternen auf LED-Leuchtmittel sind die Städte in Unterfranken unterschiedlich weit, wie die Recherche des Bayerischen Rundfunks zeigt: Während Rieneck (Lkr. Main-Spessart), Schweinfurt und Miltenberg schon fast flächendeckend LEDs installiert haben, hat Haßfurt (Lkr. Haßberge) erst 50 Prozent, Aschaffenburg 40 Prozent und Bad Königshofen (Lkr. Rhön-Grabfeld) 28 Prozent der Straßenleuchten umgerüstet.

Beleuchtung komplett abschalten?

Doch selbst beim Einsatz von LED-Leuchten wäre das komplette Abschalten der Straßenbeleuchtung in der Nacht effektiver. Diese Maßnahme kommt für die Stadt Würzburg derzeit allerdings nicht in Frage: Die Sicherheit der Verkehrsteilnehmer und -teilnehmerinnen sei sonst nicht mehr gewährleistet, so die Stadt auf BR24-Nachfrage. Auch die Städte Haßfurt, Rieneck, Bad Kissingen und Schweinfurt teilten dem Bayerischen Rundfunk mit, dass sie sich aus Sicherheitsgründen nicht vorstellen könnten, ihre Straßen ganz abzudunkeln – auch nicht stundenweise.

In Marktheidenfeld (Lkr. Main-Spessart) und Zeil am Main (Lkr. Haßberge) diskutiert man aktuell hingegen darüber, die Straßenbeleuchtungen in manchen Bereichen für wenige Stunden in der Nacht auszuschalten, bestätigen die Verantwortlichen. Was andernorts noch überlegt wird, ist in Erlenbach am Main (Lkr. Miltenberg) bereits Realität: Dort schaltet die Stadt die Beleuchtung zwischen 1 Uhr und 5 Uhr aus – nun sei man gespannt auf erste Hochrechnungen, um zu sehen, wie viel Strom dadurch eingespart werde.

Lichtdimmen als Kompromisslösung

Die meisten Städte und Gemeinden entscheiden sich bei der Straßenbeleuchtung aktuell für eine Kompromisslösung. So dimmt Würzburg seine LED-Straßenlaternen zwischen 21 Uhr und 6 Uhr auf 60 Prozent ihrer Leistungskraft. Auch Schweinfurt betreibt die Lichter zwischen 23.30 Uhr und 05:30 Uhr nur reduziert.

Die Stadt Aschaffenburg arbeitet mit einer besonderen Methode: Die Straßenbeleuchtung schaltet sich mit Beginn der Dämmerung automatisch ein. Ab 22 Uhr würde die Leistung der Laternen dann auf die Hälfte reduziert, so die Stadt zu BR24. Karlstadt (Lkr. Main-Spessart) teilt auf Nachfrage mit, die Stadt spare Energie, indem sie die Straßenbeleuchtung am Abend später einschalte und am Morgen früher wieder ausschalte.