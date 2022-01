Licht aus, Müll raus: Kreative Antwort auf Corona-Proteste

Es formiert sich Widerstand gegen den Widerstand. Denn Querdenker, Impfskeptiker und Gegner der Corona-Maßnahmen bekommen es immer häufiger mit Gegenprotest zu tun – und der ist teilweise richtig kreativ.

In Schwandorf in der Oberpfalz etwa versammelten sich unter der Woche wieder Menschen zu einer Aktion gegen Corona-Maßnahmen. Zwei AfD-Funktionäre hatten dazu aufgerufen. Doch diesmal hatte sich Oberbürgermeister Andreas Fellner (CSU) etwas einfallen lassen. Weil der Aufmarsch über den Marktplatz und an der Jakobskirche vorbeizog, gingen dort die Weihnachtsbeleuchtung und die Strahler der Kirche frühzeitig aus. Das Stadtoberhaupt schaltete den Demonstranten einfach das Licht ab. Die zogen im Halbdunkel über die Plätze.

Schwandorf plant weitere Anti-Aktionen

"Das ist keine Aktion gegen die Meinungsfreiheit. Das ist ein Zeichen gegen rechte Umtriebe und eine beleidigende Wortwahl. Das hat nirgendwo in der Öffentlichkeit etwas zu suchen, schon gar nicht in Schwandorf", rechtfertigt sich Fellner. Auch einige Schwandorfer Einzelhändler und Gastwirte zeigten sich solidarisch mit der Aktion der Stadt und schalteten die Beleuchtung von Schaufenstern und Wirtshauseingängen aus.

Für kommende Aufmärsche hat Oberbürgermeister Fellner schon weitere Gegen-Aktionen geplant. Die will er allerdings noch nicht verraten. "Man darf gespannt sein, was wir uns einfallen lassen", sagte Fellner dem BR.

Auch andernorts wird der Gegenprotest kreativ. In Viechtach in Niederbayern zogen Gegner der Corona-Politik am Rathaus vorbei. Genau dort hatten Unbekannte vorher ein Grablicht und ein Plakat platziert . Darauf stand: "Zum Gedenken an die 218 Toten der Corona-Pandemie im Landkreis Regen. Bitte lassen Sie sich impfen! Solidarität geht anders!"

Braune Mülltonnen gegen Rechtsextreme in Unterfranken

In Ebern in Unterfranken hatten sich zuletzt mehrere polizeibekannte Rechtsextreme an den Aufmärschen gegen die Corona-Maßnahmen beteiligt. Deswegen rief Bürgermeister Jürgen Hennemann (SPD) mit seinen Stadträten zu einer Corona konformen Protestaktion auf, der einige Anwohner prompt nachkamen. Sie stellten ihre braunen Mülltonnen an die Straße, an der der Aufmarsch vorbeizog. Ziel der Aktion: "Zeigen, wo rechtsextremes und Querdenker-Gedankengut hingehört", so Hennemann.

Mehrere Städte zeigen mit Unterschriftenaktionen im Internet, was sie von den teils illegalen Protesten der Maßnamengegner halten. Die sogenannte "Schweinfurter Erklärung" hat nach nicht einmal zwei Wochen bereits mehr als 20.000 Unterzeichner. Darin heißt es: "Alle sollten solidarisch die weltweite Impfkampagne gegen das Coronavirus SARS-Cov-2 unterstützen und das staatliche Impfangebot annehmen."

Diese Erklärung hat sich auch das Oberpfälzer Bündnis für Toleranz und Menschenrechte zum Vorbild genommen. Deren "Amberger Erklärung" hat nach fünf Tagen mehr als 2.000 Unterzeichner.

Augsburg gründet Bündnis gegen Gegner der Corona-Politik

In Augsburg hat sich nach den jüngsten unangemeldeten Aufmärschen von Gegnern der Corona-Maßnahmen eigens das Bündnis "Augsburg solidarisch" gegründet. Es will Protestierenden Paroli bieten. "Deren Proteste sollten nicht ohne Gegenwind im luftleeren Raum stehen", schreibt das Bündnis. Außerdem setzt sich das Bündnis für eine differenzierte Kritik an den Maßnahmen der Regierung ein.

Ähnlichen Gegenprotest, der teils über Interessensgruppen oder Parteigrenzen hinweg geht, gibt es auch in München mit dem Bündnis "München solidarisch". Dort versammelten sich am Mittwoch etwa 300 Menschen mit Tafeln wie: "Das Pflegepersonal, Ärzte und Ärztinnen brauchen auch eine Pause" oder "Impfen statt Schimpfen." Das Motto der Gegendemonstranten in Coburg war am Dreikönigstag "Danke sagen statt spazieren gehen". In Nördlingen ist kommende Woche eine gemeinsame Demo für die Wissenschaft von Jusos, Grüner Jugend und Junger Union im Landkreis Donau-Ries geplant.