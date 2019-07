"Licca Liber": Wie der Lech mehr Platz bekommen soll

"Licca Liber" bedeutet übersetzt "Freier Lech": Das Wasserwirtschaftsamt Donauwörth (WWA) hat gestern Abend in Augsburg seine Pläne vorgestellt, wie der Fluss mehr Platz bekommen soll. Es geht um den Flussabschnitt von der Staustufe 23 am südlichen Ende des Augsburger Stadtwalds bis Gersthofen. Das WWA Donauwörth ist für die Planungen in diesem Bereich zuständig.

Mehr Raum für Pflanzen, Tiere und Menschen

Nach den Worten von Behördenchef Andreas Rimböck wird mit dem Projekt Lebensraum für Tiere und Pflanzen geschaffen. Auch Erholungssuchende hätten Vorteile von der geplanten Renaturierung: „Man kommt besser an den Fluss hin, man kann den Fluss besser erleben“, sagte Rimböck auf der Info-Veranstaltung in Augsburg.

Fluss soll breiter werden

Im Einzelnen ist geplant, den Lech von jetzt 70 Meter auf 130 Meter zu verbreitern, indem Deiche ins Hinterland verlegt werden. Außerdem sollen Nebenarme des Flusses ermöglicht werden, damit neue Auen entstehen. Hier könnten sich einmal Pflanzen wie die Lavendelweide ansiedeln, die laut Wasserwirtschaftsamt zurzeit in der Gegend nicht mehr zu finden ist.

Mehr Kiesbänke im Lech

Darüber hinaus ist vorgesehen, Kiesbänke und flache Ufer entstehen zu lassen. Auf diese Weise soll verhindert werden, dass sich der Lech noch tiefer in sein Flussbett eingräbt und der Grundwasserpegel noch niedriger wird. Langfristig reduzieren sich dadurch laut WWA-Leiter Rimböck sonst auch die Trinkwasservorräte. Gleichzeitig müssen die Planer aber zum Beispiel auch den Hochwasserschutz berücksichtigen. So dürfen Siedlungen, die jetzt trocken liegen, keine Probleme mit einem höheren Grundwasserstand bekommen.

Nicht überall genügend Platz

Mehr Platz für den Lech wird es vor allem südlich von Augsburg im Stadtwald geben. Ganz einfach deshalb, weil dort die Flächen dafür vorhanden sind. In der Augsburger Innenstadt sei nur wenig Raum für die Renaturierung, so Rimböck. Die Ergebnisse resultieren auch aus einem breit geführten Dialog mit allen Lech-Nutzern aus Wirtschaft und von Verbänden, von der Energieerzeugung bis zum Umweltschutz. Die geplanten Maßnahmen können sich im Detail aber auch noch verändern. Im Herbst sollen die nächsten Planungsschritte ausgeschrieben werden. Bis die ersten Bagger anrücken, dürften mit Blick auf das ausstehende Planfeststellungsverfahren noch einige Jahre vergehen.