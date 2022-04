LGL in Erlangen warnt vor Krankheiten durch Zecken

Insbesondere mit Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME) oder Lyme-Borreliose sei nicht zu spaßen, teilte das LGL mit. "Gegen FSME, das ist eine Entzündung des Gehirns, der Hirnhäute oder des Rückenmarks, gibt es eine wirkungsvolle Impfung. Die Ständige Impfkommission (STIKO) empfiehlt diese Impfung allen Personen, die sich in Risikogebieten in der Natur aufhalten und so Kontakt mit Zecken haben können", so LGL-Präsident Prof. Christian Weidner.

Kasse zahlt Impfung

Alle Menschen, die in der Natur aktiv sind, sollten sich impfen lassen, so der LGL-Präsident. Die Kosten für die FSME-Impfung übernehmen demnach die Krankenkassen. Im Jahr 2021 wurden bayernweit 187 FSME-Fälle an das LGL gemeldet, im Jahr 2022 sind es nach aktuellem Stand fünf Fälle. Gegen die Lyme-Borreliose, die häufigste durch Zecken übertragene Krankheit, gebe es keine Impfung. Jedoch könnten Antibiotika gegen die bakterielle Erkrankung helfen.

Fast 4.000 gemeldete Borreliose-Fälle im vergangenen Jahr

Zu den Symptomen gehören das Auftreten einer Wanderröte auf der Haut, Nervenlähmungen, Schmerzsyndrome oder Schwellungen großer Gelenke. Weidner empfiehlt, in der Natur lange, helle Kleidung zu tragen, um die kleinen Tiere besser zu sehen und sich regelmäßig auf Zecken abzusuchen. Auch Anti-Zecken-Mittel könnten hilfreich sein. Im vergangenen Jahr wurden in Bayern 3.980 Lyme-Borreliose-Fälle an das LGL gemeldet, seit Januar sind es nach aktuellem Datenstand 157 gemeldete Fälle.