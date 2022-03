LGBTQ*: Modeerscheinung oder gesellschaftlicher Wandel?

Wer bin ich? Welches Geschlecht bin ich? Welche sexuelle Orientierung habe ich? Diese zutiefst intimen Fragen haben sich drei junge Menschen aus Bayern jahrelang gestellt: Léan, 23 Jahre, Lysander, 22 Jahre und Charlie, 17 Jahre alt. Alle drei merkten schon als Kind, dass irgendetwas nicht stimmt. Sie fühlten sich nicht wohl mit ihrem Körper. Aber sie konnten es nicht benennen.

Nach langer Zeit des Zweifelns und Leidens wissen sie jetzt: Sie sind trans und nicht-binär. Das bedeutet, dass sich das durch die Geburt zugewiesene Geschlecht nicht passend anfühlt und sie sich keinem Geschlecht zugehörig fühlen. Léan, Charlie und Lysander wurden als Mädchen geboren. Die Drei sind bereit, offen mit uns über ihren langen Weg der Geschlechtsidentität zu reden.

Schon als Elfjährige gemerkt: Léan fühlt sich nicht wohl im eigenen Körper

Rund sieben Prozent der in Deutschland lebenden Menschen identifizieren sich in ihrer sexuellen Orientierung oder geschlechtlichen Identität mit der Bezeichnung LSBTIQ*. Die Abkürzung steht für: lesbisch, schwul, bisexuell, trans*, inter* und queer. Das sind gut fünf Millionen Menschen. Léan, als Mädchen geboren, möchte mit dem Pronomen "er" angesprochen werden. Schon in der fünften Klasse merkte er, dass er vom Geschlecht her zwischen den Stühlen sitzt. "Ich habe gemerkt: Jungs sind Jungs und Mädchen sind Mädchen. Und ich bin nirgendwo dazwischen und habe versucht, da irgendwie reinzupassen. Und irgendwann habe ich mich soweit angepasst." Aber glücklich war Léan dadurch nicht. Lange Zeit fühlte er sich einsam und nicht verstanden. Erst mit 20 Jahren, also vor drei Jahren, outete sich Léan als trans und nicht-binär.

Schwul, lesbisch, bi, trans, queer: Anlaufstelle ist Verein Diversity in München

Der Münchner Verein Diversity hat Léan geholfen. Die Jugendorganisation mit Café, Bar und Freizeitangeboten bietet allen ein Zuhause. Lysander gehört seit vielen Jahren zum Vorstand. Er und die Sozialpädagoginnen von Diversity erleben, wie der Beratungsbedarf regelrecht explodiert ist in den vergangenen Jahren. Die meisten Anfragen (80 Prozent) handelten vom Thema trans*, so Susanne Strzoda von Diversity. Immer mehr Kinder und Jugendlichen melden sich, aber auch viele Eltern und Schulen. Die Anfragen kommen aus ganz Bayern, einige sogar aus ganz Deutschland. Denn es gibt es nicht genug Anlaufstellen.

Für Lysander ist klar: Die Auseinandersetzung mit der eigenen Geschlechtsidentität ist keine Modeerscheinung, sondern ein Wandel der Zeit. Die Stereotypen verschwinden langsam. Die Gesellschaft hat sich dafür geöffnet. Außerdem gibt es mittlerweile Begriffe für die verschiedenen Geschlechtsidentitäten. "Es ist wie mit allen anderen gesellschaftlichen Entwicklungen: Sobald mehr Akzeptanz da ist, öffnen sich die Menschen und es wird in der Gesellschaft sichtbar", so Lysander.

Soziale Medien sorgen für mehr Präsenz der LGBTQ*-Thematik

Instagram, Facebook, YouTube und TikTok spielen in der Geschlechtsidentitäts-Findung eine große Rolle. Kinder und Jugendliche informieren sich auf den Plattformen, tauschen sich aus. Die sozialen Medien machen das Thema noch sichtbarer. Vor allem TikTok möchte laut Deutschland-Chef Tobias Henning DIE Community sein für LGBTQplus.

Auch der BR bietet dazu Hilfe und Informationen: Im BR-Podcast "Willkommen im Club" besprechen die Hosts Kathi Roe und Julian Wenzel Themen und Probleme queerer Menschen in ihrer Vielfalt und Diversität offen und auf Augenhöhe.

Bayerisches Sozialministerium baut Netzwerk auf für LGBTQ*-Community

Auch die Politik ist sensibler geworden für das Thema. "Vielfalt macht Bayerns Lebensqualität aus", sagt Sozialministerin Ulrike Scharf. Das bayerische Ministerium unterstützt die Community und ist seit Sommer vergangenen Jahres dabei, durch Modellprojekte eine LSBTIQ-Unterstützungsstruktur in Bayern aufzubauen - als Grundlage für ein bayernweites Netzwerk. Dazu gehören: eine Hotline gegen Diskriminierung und Gewalt, Fortbildungsangebote für Fachkräfte sowie regionale Beratungsstellen in Augsburg, Landshut und Nürnberg und regelmäßige Vernetzungstreffen von Projektträgern, Organisationen und Vertretern des Sozialministeriums.

"Menschen sollen das Leben führen können, das sie führen möchten – frei und selbstbestimmt. Ein selbstbestimmtes, angst- und gewaltfreies Leben für LSBTIQ-Personen muss überall in Bayern selbstverständlich sein", stellt Sozialministerin Ulrike Scharf klar.

Ärzte berichten: Immer mehr Kinder kommen mit Fragen zu ihrer Geschlechtsidentität

Seit dem Jahr 2000 werden immer mehr Kinder wegen Fragen zu ihrer Geschlechtsidentität vorstellig, berichten Kinderärzte sowie Kinder- und Jugendpsychologen in Deutschland und in Bayern. Wie viele Kinder und Jugendliche insgesamt diesen Konflikt erleben, dazu gibt es in Deutschland keine repräsentativen Zahlen.

Kinder- und Jugendpsychologe Alexander Korte warnt vor "Trans-Hype"

Kritisch und mit großer Sorge verfolgt der Münchner Kinder- und Jugendpsychiater Alexander Korte von der Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) die Entwicklung, dass immer mehr junge Menschen auf der Suche sind nach ihrem Geschlecht. Vor allem Mädchen kommen zu ihm in die Klinik und suchen Hilfe in ihrem Geschlechtsidentitätskonflikt. Seit 18 Jahren behandelt er Kinder und Jugendliche, die sich im falschen Körper fühlen. Der Sexualmediziner ist alarmiert und spricht von einem "Trans-Hype".

Er warnt davor, zu schnell zu handeln – etwa durch die Einnahme von Hormonen oder nicht rollenkonformes Empfinden einfach wegzuoperieren. Seine klinische Erfahrung zeige, dass es sich bei vielen nicht um einen Geschlechtsidentitätskonflikt handelt, sondern andere psychische Probleme Auslöser sind. Es ginge dabei um Altersrollenkonflikte, um eine Abwehr einer homosexuellen Orientierung und um Schwierigkeiten in der Akzeptanz des sich reifebedingt veränderten Körpers, sagt Korte.

Ist der Leidensdruck aber groß und hält lange an, ist die Suche nach dem vermeintlich richtigen Geschlecht also extrem, sprechen Ärzte von einer Erkrankung, einer sogenannten Geschlechtsdysphorie. "Ich habe überhaupt keinen Zweifel daran, dass mit Trans, mit Transsternchen oder Trans-what-ever, auch eine neue Identifikationsschablone im Angebot ist, auch eine Art Sinnangebot für vulnerable Jugendliche, die darin eine Möglichkeit finden, ihrem individuellen, aber auch unterschiedlichem Leiden Ausdruck zu verleihen", sagt der Kinder- und Jugendpsychiater. Und genau das passiere in einer für unsere Zeit und unserer Gesellschaft zunehmend akzeptierten Form.

Lysander, Charlie und Léan fühlen sich befreit und glücklich

Für Alexander Korte ist die Suche nach der Geschlechtsidentität also ein gefährliches Zeitgeistphänomen. Léan, Lysander und Charlie – trans und nicht-binär – fühlen sich nicht psychisch krank, auch wenn sie in ärztlicher Behandlung sind. Nach Jahren des Leidens sind sie jetzt glücklich. "Ja, es ist kein Vergleich zu früher. Mir geht's so viel besser", sagt Léan. "Das ist so ein Gefühl, das man durchatmen kann, als würde eine Last von den Schultern abfallen", sagt Lysander, der jahrelang ein großes Geheimnis mit sich herumgetragen hat, weil er nicht wusste, wie die Leute reagieren. Charlie empfindet genauso: "Ja, es war einfach befreiend. Man fühlt sich so ein bisschen angekommen. Weil einem nicht immer gesagt wird, hey, du musst so sein und das, was du machst, ist falsch, sondern: hey, es ist einfach richtig, so wie es ist."

Den drei Bayern ist klar, dass die LGBTQ*-Community für viele noch ungewohnt ist. Es ist noch viel zu tun. Ein erster Schritt: Die Bundesregierung will das Transsexuellengesetz in ein Vielfaltsgesetz ändern. Der Wunsch von Lysander, Charlie und Léan: dass es einfach keine Rolle mehr spielt, zu welchem Geschlecht eine Person gehört. Ihr Tipp: darüber reden, mit den Eltern, mit Freunden, sich austauschen mit der Community.

Buchtipp: "Was ist eigentlich dieses LGBTIQ*? Dein Begleiter in die Welt von Gender und Diversität" von Linda Becker, Julian Wenzel, Birgit Jansen. Verlag migo in Verlagsgruppe Friedrich Oetinger, Hamburg.

Eltern-Selbsthilfegruppe speziell für Eltern von Jugendlichen: https://www.parentsofrogdkids.com/wer-wir-sind