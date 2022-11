Leutheusser-Schnarrenberger gegen härtere Strafen für Aktivisten

Acht Jahre führte die FDP-Politikerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger das Bundesjustizministerium an und setzte sich dabei für Bürger- und Freiheitsrechte ein. Jetzt hat sie sich bei der Debatte um Gesetzesverschärfungen bei umstrittenen Aktionen von Klimaaktivisten zu Wort gemeldet. "Bei schärferen Gesetzen bin ich immer absolut zurückhaltend", erklärte Leutheusser-Schnarrenberger am BR-Sonntags-Stammtisch. Strafbestimmungen gäbe es reichlich, so die FDP-Politikerin: "Wir haben die Möglichkeit, Haftstrafen oder Geldstrafen wegen Nötigung, Sachbeschädigung oder Eingriffen in den Straßenverkehr zu verhängen." Das müsse ausreichen, um die mitunter drastischen Proteste mancher Klimaaktivisten zu ahnden.

Leutheusser-Schnarrenberger: "Aktivisten erreichen ihr Ziel überhaupt nicht“

Wenn sich Vertreter der Gruppe "Letzte Generation“ an Straßen festkleben oder Kunstwerke in Museen mit Kartoffelbrei bewerfen, sei für Leutheusser-Schnarrenberger eine Grenze überschritten. Außerdem gab sie zu bedenken: "Die Aktivisten erreichen ihr Ziel überhaupt nicht." Statt der beabsichtigten Debatte um mehr Klimaschutz hätten die Aktionen zur Folge, dass die Öffentlichkeit über härtere Strafen gegen die Aktivisten diskutiere.

Den Haag: Zwei Monate Gefängnis für Klimaaktivisten

Hintergrund sind die aktuellen Forderungen aus der Union nach härteren Haftstrafen für Klimaaktivisten. Der Chef der CSU-Landesgruppe im Bundestag, Alexander Dobrindt, sagte der "Bild am Sonntag": "Es braucht deutlich härtere Strafen für Klima-Chaoten, um einer weiteren Radikalisierung in Teilen dieser Klimabewegung entgegenzuwirken und Nachahmer abzuschrecken."

Auch Kanzler Scholz kritisiert die Form des Protests. Erst gestern hatten sich in Madrid zwei Aktivisten im Prado-Museum an die Rahmen zweier Bilder des spanischen Malers Francisco de Goya geklebt. In Den Haag wurden drei Aktivisten zu einer Haftstrafe von zwei Monaten verurteilt, die zuvor das Gemälde "Das Mädchen mit dem Perlenohrgehänge" attackiert hatten.

Leutheusser-Schnarrenberger: Radikalisierung Einzelner wäre "ganz verheerend"

Zu den Forderungen der Aktivisten nach deutlich schnellerem Klimaschutz gab Leutheusser-Schnarrenberger zu bedenken, dass viele Punkte mittlerweile auf der Agenda der aktuellen Weltklimakonferenz in Ägypten stünden: "Da gehört’s hin – und nicht auf die Straße", so die FDP-Politikerin. Außerdem müssten sich die Sicherheitsbehörden die Klimaaktivsten genau anschauen: "Hat das das Potenzial, dass sich Einzelne radikalisieren? Das wäre ganz verheerend." Dann müsste der Verfassungsschutz anders agieren, so Leutheusser-Schnarrenberger.

