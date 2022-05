Leutershausen: Töpferei als türkisch-fränkischer Familienbetrieb

Friedel Moll und seine Frau Birgit führten ihre Töpferei in Leutershausen im Landkreis Ansbach bereits in der vierten Generation. Doch als ihre beiden Töchter beruflich andere Wege einschlagen wollten, begann für die Molls die Suche nach einem geeigneten Nachfolger für den Handwerksbetrieb.

Chance für Fachkräfte aus dem Ausland

Wie derzeit 22.000 Handwerksbetriebe in ganz Bayern standen sie vor einem Generationenwechsel. Doch immer weniger junge Menschen entscheiden sich für einen Handwerksberuf und noch dazu für die Selbstständigkeit. Das bietet Fachkräften aus dem Ausland eine Chance, ihren Traum vom eigenen Handwerksbetrieb in Deutschland zu verwirklichen.

Junges Ehepaar aus der Türkei verwirklicht Traum

"Wo ist eigentlich Bodrum?" dachte der fränkische Töpfermeister Friedel Moll, als er von den Interessenten aus der Türkei hörte. Hakan Serbest und seine Frau Nilay kommen aus der Küstenstadt im Südwesten der Türkei. Ein Freund aus Deutschland hatte über die Handelskammer erfahren, dass eine mittelfränkische Töpferei Nachfolger sucht. Das junge Ehepaar hatte lange von einer geräumigen Werkstatt und solch einer Chance geträumt, allerdings in der Türkei, nicht in Deutschland.

Schwierige Entscheidung

"Es war eine schwierige Entscheidung. Ich wusste, wir würden unsere Familie und Freunde vermissen, aber wir müssen auch unsere Idee und unseren Traum verwirklichen. Wenn wir uns international aufstellen wollen, müssen wir hierherkommen", erzählt Hakan Serbest auf Englisch. Er ist jetzt Inhaber von "Fil Ceramics" in Leutershausen.

Hakan hat Fotografie studiert. Erst über seine Frau Nilay kam er zur Töpferei. Als sie ihr Studium für Keramik- und Glasdesign abgeschlossen hatte, begannen sie ganz klein. In ihrer 30 Quadratmeter-Wohnung in Bodrum haben sie die ersten Aufträge umgesetzt. Hakan Serbest erinnert sich: "Wenn wir Teller für Hotels produzierten, musste ich diese auf unserer Treppe lagern, so eng war es."

Arbeitsvisum war große Hürde

Fast ein Jahr lang haben sich die beiden um ihr Arbeitsvisum in Deutschland bemüht. "Eine große Hürde für Fachkräfte aus dem Ausland ist die Anerkennung der auswärtigen Zertifikate", weiß Paul Ludwig, Geschäftsführer der Handwerkskammer in Unterfranken. "Hier könnte man durchaus politischen Handlungsbedarf sehen gerade die Zuwanderungsgesetzte noch besser zu gestalten, so dass solche Beispiele keine Einzelfälle bleiben, sondern wirklich auch in größerer Zahl möglich werden ohne große bürokratische Hindernisse."

Onlinegeschäft in Pandemiezeiten aufgebaut

In Leutershausen angekommen, stand der Neustart unter keinen guten Vorzeichen. Die Pandemie wütete und der Töpfer-Laden neben der Werkstatt musste acht Monate lang schließen. Doch die beiden neuen Inhaber ließen sich nicht unterkriegen. In dieser Zeit haben Hakan und Nilay in kürzester Zeit ein internationales Onlinegeschäft aufgebaut und den Verkauf ihrer Produkte ins Internet verlagert. Ein Schritt, den auch die Handwerkskammer begrüßt. "Hier können ja neue Vertriebswege erschlossen werden, hier können ganz neue Geschäftsmodelle entwickelt und verwirklicht werden, die auch ein Handwerk auf dem Land bei guten und günstigen Rahmenbedingungen möglich und erfolgreich machen", so Ludwig Paul, Geschäftsführer Handwerkskammer in Unterfranken.

Mitarbeiter konnte übernommen werden

So konnten sie auch Töpfergeselle Klaus Bärmig halten, den sie von den Molls übernommen hatten. Nilay und Hakan Serbest sind mit ganzem Herzen dabei. Das freut besonders die ehemaligen Inhaber Friedel und Birgit Moll. "Es ist ja nicht nur, dass eine alte Tradition beendet wäre, wenn wir niemanden gefunden hätten, es ist ja auch so, dass es in so einem kleinen Ort wie Leutershausen ein Leerstand wäre, wieder ein Leerstand."

Mischung aus Tradition und Moderne

Ihr Sortiment ist eine Mischung aus Tradition und Moderne. Sie adaptierten die alten bayerischen Formen der Molls und kombinierten sie mit ihren selbst entwickelten Glasuren. Ein eigener, neuer Stil entwickelte sich, der beim Kunden gut ankommt. Auch das ist ganz im Sinne der Molls, die dem jungen Ehepaar immer noch mit Rat und Tat zu Seite stehen. "Das fanden wir auch gut, dass einfach eine nächste Generation auch eigene Kreationen macht, denn auch in der Keramik ändert sich was, nicht so schnell wie in der Mode, aber immerhin", meint Birgit Moll.

Hand in Hand

In Blütezeiten wurden in der Werkstatt rund 22 Tonnen Ton im Jahr verarbeitet. Auch die Nachfolger wollen die Töpferei wieder in einen florierenden Betrieb verwandeln. Hakan und Nilay schätzen das Fachwissen der Molls und empfinden es als große Bereicherung die Experten an der Hand zu haben. "Die sind unheimlich engagiert muss ich sagen und wenn ich fast jeden Tag hier reinschaue und ich sehe die junge Leute hier arbeiten, dann geht mir das Herz auf", freut sich die ehemalige Inhaberin Birgit Moll.

So sorgt das junge Ehepaar aus der Türkei dafür, dass nach einem dreiviertel Jahrhundert die Brennöfen in Leutershausen nicht ausgehen und ein neuer Familienbetrieb entsteht.