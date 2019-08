Leutershausen: Bieranstich ohne Bonnemeier

Leutershausens Bürgermeisterin, Sandra Bonnemeier wird heute nicht die Kirchwei eröffnen. Die Bürgermeisterin ist bis Mitte September krankgeschrieben. Das teilte die Stadt Leutershausen (Lkr. Ansbach) auf Anfrage des BR mit. Die Kirchweih wird heute von den 2. Und 3. Bürgermeistern eröffnet.

2. Bürgermeister will Amt niederlegen

In der nächsten Stadtratssitzung am Dienstag, den 03. September 2019 wird voraussichtlich der zweite Bürgermeister, Manfred Schmaus (Alternative Liste Leutershausen), die Sitzungsleitung übernehmen.

Ausnahme wird der erste Tagesordnungspunkt sein, dabei geht es um den Rücktritt von Schmaus als zweiter Bürgermeister. Wie berichtet, will Schmaus das Ehrenamt niederlegen. Gründe für die Niederlegung seiner Amtstätigkeit sind Unstimmigkeiten mit Bürgermeisterin Sandra Bonnemeier und ihrer Amtsführung. Jetzt wird der Stadtrat in der kommenden Sitzung über den Antrag von Schmaus auf Entlassung aus dem Ehrenamt entscheiden. Manfred Schmaus will aber weiterhin als Stadtrat in Leutershausen aktiv sein, teilte er dem BR mit.

Bürgermeisterin seit 2016

Schmauser öffnet gemeinsam mit dem dritten Bürgermeister, Thomas Härpfer (CSU), heute die Kirchweih in Leutershausen in Vertretung für Bürgermeisterin Sandra Bonnemeier. Der Bieranstich findet nach dem Kirchweihumzug statt.

Für die Wahl eines neuen zweiten Bürgermeisters hat die Stadt Leutershausen nun drei Monate Zeit, so die Stadtverwaltung. Die parteilose Sandra Bonnemeier wurde vor knapp drei Jahren Bürgermeisterin der Stadt Leutershausen. Die Wirtschaftsjuristin und Wirtschaftsförderin hatte sich über eine Anzeigenaktion als Bürgermeisterkandidatin beworben und wurde im November 2016 gewählt.