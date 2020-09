Leus Tierleben - Ausstellung in Augsburg

Nicht nur Vögel haben ihn fasziniert, sondern auch Fische und Säugetiere, „Brems Tierleben“ auf Schwäbisch, sozusagen. Im Lauf seines Lebens hat er ein Werk zusammen getragen, das in 96 Bänden die Biodiversität kurz vor dem Zeitalter der Industrialisierung abbildet.

Früher Kritiker am Raubbau an der Natur

Er vermerkt aber auch, wie gewissenlos zum Teil schon damals mit der Tierwelt umgegangen wird. "Alles, was schön ist, wird weggeputzt“, kritisierte er. Nach dem Tode Leus geht die Sammlung an den Naturwissenschaftlichen Verein Augsburg. Sie übersteht, weil ausgelagert, die Augsburger Bombennächte des Zweiten Weltkriegs und liegt dann lange Jahre im Archiv. Wirklich öffentlich worden ist sie nie.

Monatelange Kleinarbeit

Kuratorin Renate Pfeuffer hat das geändert. Sie hat diesen Schatz jetzt gehoben. Die Augsburger Germanistin hat in monatelanger Kleinarbeit Leus handschriftliche Aufzeichnungen durchforscht und für die Schau vorbereitet. Sie fasziniert besonders, wie man anhand der Bilder und Skizzen die Entwicklung der Naturwissenschaft sehen kann, das Ringen um die Systematik, den Streit der Ornithologen.

Internationales Interesse

Bis zum 6. November sind die Bilder der Leu’schen Sammlung, die so lange im Dornröschenschlaf lag, nun in der Ausstellung zu sehen. Die Stadt-und Staatsbibliothek plant zudem eine virtuelle Schau im Netz. Denn das Interesse an dem Werk des Augsburger Tierforschers Johann Friedrich Leu, so Bibliotheksleiter Karl Georg Pfändtner, ist riesig - nicht nur national, sondern auch international.