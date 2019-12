Leukämiehilfe Ostbayern plant Sportzentrum für Krebskranke

Die Leukämiehilfe Ostbayern e.V. nimmt nach erfolgreicher Realisierung des Patientenhauses auf dem Gelände des Regensburger Universitätsklinikums das nächste Projekt in Angriff. Als Erweiterung zum Patientenhaus ist ein Sport- und Bewegungszentrum für Krebspatienten geplant. Heute hat der Verein auf einer Pressekonferenz die Pläne vorgestellt.

Bewegung ist Studien zufolge gut für Krebspatienten

Neben dem bestehenden Patientenhaus der Leukämiehilfe soll demnach ein weiteres Gebäude errichtet werden. Geplant ist ein Anbau mit 500 Quadratmetern Fläche, aufgeteilt in eine Sporthalle und Geräte- und Trainingsräume. Wissenschaftliche Studien hätten ergeben, dass Sport und Bewegung sich positiv auf die Bewältigung der Krankheit auswirkten, denn körperliche Aktivität reduziere die Nebenwirkungen von Chemotherapie und Bestrahlung und erleichtere die Erholung nach Therapieende. Zudem werde das Risiko einer Wiedererkrankung verkleinert.

Sportzentrum soll durch Spenden finanziert werden

Das auf rund 2,5 Millionen Euro kalkulierte Projekt soll durch Spenden finanziert und gebaut werden. Wie die Leukämiehilfe Ostbayern e.V. mitteilt sei dazu bereits ein prominent besetzter Initiativkreis gegründet worden, der über Ideen, persönliche Kontakte und Projekte (Fit For Cure) versucht, Spenden zu generieren. Erste erfolgreiche Aktionen hätten bereits stattgefunden. Bis 2022 soll das Bewegungszentrum fertig sein. Allein in Bayern erkranken jährlich mehr als 67.000 Menschen an einer Krebserkrankung.