Leuchtturmprojekt Diakoniekirche in München

Das 1962 erbaute Gotteshaus ist längst marode geworden. Deshalb soll die Evangeliumskirche im Münchner Norden umgebaut und verkleinert werden. In Zukunft soll das Gotteshaus Diakoniekirche heißen und als Leuchtturmprojekt der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern fungieren.

Experiment für alle Beteiligten

Nicht alle Gemeindeglieder sind begeistert. Für Johanna Deffner ist die Evangeliumskirche ein zweites Zuhause. In dem Monument aus Backstein und Beton hat sie Konfirmation gefeiert, sich in der Jugendarbeit engagiert und Gemeinschaft gespürt. Jetzt soll der Sakralraum verkleinert werden. So entsteht Platz für Räume, die nicht mehr nur der Gemeinde vorbehalten sind. Die 27-jährige Sozialpädagogin ist verunsichert.

"Was geht da ein Stück weit auch verloren, wo es dann unser Platz, wo finden wir uns wieder?" Johanna Deffner, Sozialpädagogin

Die Evangeliumskirche – Heimat für Neu-Münchner

Der Imposante Kirchenraum wird um ein Drittel verkürzt. 5,8 Millionen Euro sollen Sanierung und Umbau kosten. Der Bau der Kirche war 1962 notwendig geworden. Flüchtlinge aus der DDR und Siebenbürgen haben im Hasenbergl eine neue Heimat gefunden. Mit 25.000 neuen Wohnungen bekämpfte die Stadt die Nachkriegswohnungsnot.

Konkrete Hilfe im Alltag bot der soziale Beratungsdienst der Evangeliumskirche an, die heutige Diakonie Hasenbergl. Sie soll die umgebaute Kirche mitbenutzen.

Viele Ideen für die zukünftige Nutzung

Gereon Kugler, Vorstand der Diakonie, hat schon viele Ideen. Er kann sich in Zukunft im Kirchenfoyer ein gemeinschaftliches Frühstück mit der Stadtteilbevölkerung vorstellen. Im verkleinerten Kirchenraum könnten Tagungen und Kongresse stattfinden. Pfarrer Rolf Hartmann möchte, dass die Kirche "lebendig" ist.

Dieses Foyer soll offen sein für Menschen, für Begegnung. Es ist eben gerade wichtig, auch in unserem Stadtteil und auch gerade in der heutigen Zeit eben, Orte der Begegnung zu schaffen. Rolf Hartmann, Pfarrer der Evangeliumskirche München

Flexible Bestuhlung im Kirchenraum

Der Architekt Georg Brechensbauer ist für den Umbau zuständig. So soll die Bestuhlung des verkleinerten Kirchenraums flexibel sein. Je nach Veranstaltung können die Sitze wie in einem Amphitheater im Halbkreis oder wie im Britischen Unterhaus gegenüberliegend angeordnet werden. Es gibt hier viel zu tun: Kalk tritt aus dem Stein heraus, die Folge eines undichten Daches. Auch das Raumklima der denkmalgeschützten Kirche soll durch die Sanierung verbessert werden. So wird eine zweite Glasebene vor den Fenstern dafür sorgen, dass es wärmer bleibt.

Geduldsprobe für die Gemeinde

Zwei Jahre lang dauert die Umbauzeit. Die 86-jährige Maria Gensecke lebt seit 1963 in dem Viertel. Sie besucht auch den letzten Gottesdienst vor der Sanierung, um von "ihrer Kirche" Abschied zu nehmen. In der Umbauphase wird Pfarrer Hartmann die Gottesdienste im Gemeindesaal einer benachbarten Katholischen Kirche feiern. Maria Gensecke hofft, dass sie die neue Kirche, die Diakoniekirche, noch miterleben wird, denn sie selbst wird dann 88 Jahre alt sein.