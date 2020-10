"Leuchtturm-Projekt": Sudetendeutsches Museum in München startet

Gegenstände wie der erste Gartenzwerg oder das längste Motorrad der Welt, aber auch ernste Erinnerungsstücke wie ein Leiterwagen, mit dem Vertriebene ihr Gepäck transportierten: Diese und andere Exponate gibt es künftig im Sudetendeutschen Museum in München zu sehen. Beim heutigen Festakt zur Eröffnung betonte Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU), das vielfältige Kulturerbe der Sudetendeutschen erhalte damit endlich einen zeitgemäßen Erinnerungsort.

"Die Geschichte der Deutschen in Böhmen, Mähren und Sudetenschlesien zeigt, welchen Reichtum an Sprachen und Dialekten, an Traditionen und künstlerischen Ausdrucksweisen das Zusammenleben verschiedener Völker und Kulturen hervorbringt", sagte Grütters. "Sie zeigt aber auch, welch großes Leid mit Abschottung, Nationalismus und Flucht einhergeht und wie schnell Menschen unverschuldet alles verlieren können."

Rund drei Millionen Vertriebene

Nach dem Zweiten Weltkrieg verloren etliche Sudetendeutsche ihre Heimat und wurden aus der damaligen Tschechoslowakei vertrieben. Viele blieben in Bayern, wo sie als "vierter Stamm" neben Franken, Schwaben und Altbayern anerkannt wurden. Das Museum sei die kulturelle Antwort auf den Verlust der Heimat von mehr als drei Millionen Menschen, sagte der Vorstandsvorsitzende der Sudetendeutschen Stiftung, Ortfried Kotzian.

Auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) begrüßte die Eröffnung des Museums, das ab Ende Oktober für Besucherinnen und Besucher offensteht. "Die Sudetendeutschen haben mit ihrem Fleiß und ihrem Mut, neu anzufangen, zur erfolgreichen Entwicklung Bayerns nach dem Krieg beigetragen", sagte Söder. Allgemein sei die Rolle der Vertriebenen im europäischen Versöhnungsprozess nicht zu unterschätzen. "Sie haben ein optimistisches, freiheitliches Europa mitgestaltet", betonte der Ministerpräsident.

Wegen der Corona-Krise fand der Festakt nur im kleinsten Rahmen ohne Öffentlichkeit und mit strengen Hygiene-Auflagen statt. Sozialministerin Carolina Trautner (CSU) erklärte, dass ein großes Eröffnungsfest nachgeholt werde, sobald es die Pandemie-Situation zulasse.

Posselt lobt Zusammenarbeit mit Tschechien

Der Sprecher der Sudetendeutschen Volksgruppe, der CSU-Politiker Bernd Posselt, sprach von einem "Leuchtturm-Projekt" für die Partnerschaft mit der Tschechischen Republik. Es sei ein ermutigendes Zeichen, dass das Museum von Anfang an von tschechischen Wissenschaftlern mitgestaltet worden sei. Umgekehrt soll laut Posselt bald im nordböhmischen Aussig eine Dauerausstellung über die Geschichte der Deutschen in den böhmischen Ländern der Öffentlichkeit übergeben werden, an der deutsche Historiker mitgewirkt hätten.

Bekannte Personen sudetendeutscher Herkunft sind unter anderem der Autobauer Ferdinand Porsche, der Komponist Gustav Mahler, der Dichter Rainer Maria Rilke, der Kinderbuchautor Otfried Preußler, die Kabarettistin Luise Kinseher, der Fabrikant Oskar Schindler und der Fußballer Philipp Lahm. Die Sammelbezeichnung Sudetendeutsche leitet sich von dem rund 330 Kilometer langen Gebirgszug der Sudeten im Norden der deutschen Siedlungsgebiete ab.

Gesamtkosten rund 26 Millionen Euro

Das nun eröffnete Museum in München wurde wegen technischer Schwierigkeiten zwei Jahre später als ursprünglich geplant fertiggestellt. Die Baukosten von rund 26 Millionen Euro trägt zu zwei Dritteln der Freistaat Bayern, ein Drittel übernimmt der Bund. Die rund 900 ausgestellten Exponate stammen überwiegend aus Privatbesitz - und erzählen auf rund 1.200 Quadratmetern Ausstellungsfläche die sudetendeutsche Geschichte vom Mittelalter bis in die Gegenwart.

(mit Informationen der Nachrichtenagenturen KNA und dpa)