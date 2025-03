Leuchtend blaue Spirale am Nachthimmel - Gruß von Elon Musk?

Ein mysteriös erscheinendes Himmelsphänomen sorgte gestern Nacht für Aufsehen: Gegen 21 Uhr war für etwa drei bis vier Minuten eine blau leuchtende Spirale am Nachthimmel zu sehen. Das Licht erschien ganz plötzlich und zog mit hoher Geschwindigkeit vom Osten nach Westen. Danach bildete sich ein wirbelförmiger Schweif, schließlich war das Licht wieder ganz verschwunden.

"Elon Musk war's"!

Auch ein Hörer von Bayern 1 hat das Phänomen am Abend über der Oberpfalz beobachten können: "Das ganze hat circa drei Minuten gedauert und ist dann von selbst wieder verschwunden", schilderte Hörer Josef dem BR. Er habe sich gefragt, was das wohl gewesen sei und deshalb bei der Ufo-Meldestelle angefragt.

ARD-Meteorologe Donald Bäcker erklärte das Phänomen im ARD-ZDF-Morgenmagazin so: Verursacher sei eine SpaceX-Rakete von Elon Musk gewesen. Die Falcon-9-Raketen würden Satelliten in den Weltraum transportieren. In 80 bis 100 Kilometern Höhe werde der "Booster" abgesprengt. Das ist die erste Stufe der Rakete.

Light-Show aus Sonne und Eis

Dabei werde Treibstoff freigesetzt. In dieser Höhe herrschen Temperaturen von Minus 80 bis Minus 100 Grad. Daher gefriert der Treibstoff sofort. Die untergehende Sonne strahlte in die Eiskristalle und brachte sie zum Leuchten. Da sich die Rakete spiralförmig nach oben bewegt, bewegen sich auch die Eiskristalle wirbelförmig. Laut Experten werde das Phänomen nun häufiger zu sehen sein, da SpaceX nun häufiger solche Raketen starten lässt.