Letztes Stück Glück gestohlen

In Nürnberg haben Unbekannte am Wochenende ein Kunstwerk mit der Aufschrift "Ein Stück Glück" gestohlen. Der oder die Täter hätten dabei die Scheibe eines Schaukastens in der Sterngasse eingeschlagen, sagte der Galerist Winfried Baumann dem Bayerischen Rundfunk. Andere Kunstwerke in dem Schaukasten seien nicht mitgenommen worden.

"Da hat sich jemand das Glück durch ein Unglück geholt." Galerist Winfried Baumann