08.07.2020, 15:41 Uhr

Letztes Brennelement hat Atomkraftwerk Isar 1 verlassen

Der Reaktor Isar 1 wird seit 2017 zurückgebaut. Nun ist er frei von Brennelementen. Doch die Behälter mit dem Atommüll verbleiben in einem Zwischenlager am Standort in Niederaichbach (Lkr. Landshut).