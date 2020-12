Letzter Tag im "Haus Lichtzeichen" in Weißenbrunn

Die Nachfrage von Hilfsbedürftigen sei zwar nach wie vor da, zuletzt habe es jedoch an Spenden gemangelt. Nachdem das "Haus Lichtzeichen" in Weißenbrunn im Landkreis Kronach aufgrund des Lockdowns coronabedingt zuletzt gar nicht mehr öffnen durfte, ist die Einrichtung seit heute nun auch offiziell geschlossen.

Weißenbrunn: "Haus Lichtzeichen" hat Menschen in Not versorgt

Diesen Schritt bestätigte Tom Sauer im Gespräch mit dem BR. Er ist Vorsitzender des Vereins Humanitäre Hilfe für Menschen in Not, der das "Haus Lichtzeichen" im Oktober 2010 ins Leben gerufen hatte. Hier wurden unter anderem Kleiderspenden an hilfsbedürftige Menschen verschenkt oder gegen wenig Geld verkauft. Gleichzeitig diente die Einrichtung als Kaufhaus für nicht-hilfsbedürftige Personen. Das dadurch eingenommene Geld – etwa 200.000 Euro innerhalb von zehn Jahren – wurde in Form von Spenden an Menschen in Not weitergegeben.

Einrichtung muss wegen ausbleibender Spenden schließen

Schließen muss die Einrichtung, weil viele Geschäfte und vor allem kleinere Kaufhäuser in der Region wegen ausbleibender Kundschaft aufgeben mussten. Sie hatten jahrelang an das "Haus Lichtzeichen" Waren und Restposten abgegeben. Auch Privatleute brachten unter anderem nicht mehr benötigte Kleidung vorbei. Inzwischen verfüge der Verein nur noch über Restbestände. Diese können Hilfsbedürftige nach vorheriger Absprache noch weiterhin abholen.

Weil die kaufkräftigen Kunden abgenommen hätten und damit die finanziellen Einnahmen gesunken seien, wurde bereits im Frühjahr dieses Jahres die Schließung des "Hauses Lichtzeichen" beschlossen.

Etwa 40 Ehrenamtliche arbeiten in dem Verein Humanitäre Hilfe für Menschen in Not, der trotz der Schließung der Einrichtung weitergeführt wird und sozial Benachteiligte unterstützt.