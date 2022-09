Letzter Tag im Freizeitbad WellenBerg in Oberammergau

Das laute Lachen und Planschen wird schon leiser, es weht eine wehmütige Stimmung durch den WellenBerg in diesen Tagen. Wer noch Zeit hatte, kam nochmal für die letzten Runden im Becken – das letzte mal Abtauchen. Heute wird das Schwimmbad in Oberammergau für immer geschlossen.

Bürgermeister sperrt WellenBerg zu

So mancher in Oberammergau hat hier das Schwimmen gelernt, unbeschwerte, erholsame Stunden verbracht. Doch es kamen in den letzten Jahren immer weniger Besucherinnen und Besucher. Seit Jahren stirbt der WellenBerg.

Erst wurde die Wellenattraktion geschlossen, dann die Rutschen und schließlich fehlte Personal und das Naturbecken wurde ausgelassen. Immer mehr Besucher blieben weg - ein Teufelskreis. Den letzten Todesstoß haben jetzt noch die explodierenden Energiepreise gesetzt, so Oberammergaus Bürgermeister Andreas Rödl (CSU). Schweren Herzens sperrt er heute Abend den WellenBerg zu – er hat keine andere Wahl.

Energiekosten in siebenstelliger Höhe

Schon in den vergangene Jahren hatte das Bad Jahr für Jahr ein Defizit von rund 1,2 Millionen Euro gemacht. Jetzt kam noch die Energiekrise dazu. Hatte die Kilowattstunde Gas letztes Jahr noch fünf Cent gekostet, wären es jetzt über 30 Cent, so Rödl. Bei einem Jahresverbrauch von rund 5,2 Millionen Kilowattstunden Gas wären das weit über 1,5 Millionen Euro allein für Gas.

Alles andere als die Reißleine zu ziehen wäre ein fataler Fehler gewesen. Mit elf zu acht Stimmen beerdigte der Gemeinderat im August das Bad. Zwar wurden über die Jahre über zehn Millionen Euro seitens der Gemeinde in das Bad investiert, doch das reichte bei weitem nicht. Der Sanierungsbedarf sei enorm, heißt es von Fachleuten. Zuletzt fehlte immer wieder Personal, um der Aufsichtspflicht nachzukommen. Die Bemühungen der Gemeine, passende Mitarbeiter zu finden, scheiterte.

Über 40 Schwimmbäder in Oberbayern geschlossen

Nach dem Alpamare in Bad Tölz und dem Karwendelbad in Mittenwald hat es jetzt auch den WellenBerg in Oberammergau erwischt. Überall das Gleiche - solche Freizeitbäder sind ein Draufzahlgeschäft für die Gemeinden. Zudem steigen die Sicherheitsanforderungen, mehr Personal wird benötigt, hohe Auflagen, dazu sind solche Bäder die reinsten Energiefresser.

Allein in Oberbayern sind in den letzten 15 Jahren über 40 Schwimmbäder geschlossen worden. Der große Gebäudekomplex wird dauerhaft stillgelegt. Ob er sofort abgerissen oder ob es eine Zwischenlösung gibt ist derzeit unklar. Auch die Suche nach einem privaten Investor, ist angesichts der ungewissen Energiepreise eher unrealistisch.

Gerade für einen Tourismusort ein schwerer Schlag. Das nächste vergleichbare Freizeitbad liegt in Schongau oder am Kochelsee. Einziger Lichtblick: Im Sommer soll der Außenbereich als Freibad genutzt werden. So bleibt den Oberammergauern wenigstens noch ein bisschen WellenBerg-Feeling.