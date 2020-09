Letzter Tag im Amt: Präsident der Uni Bamberg geht in Ruhestand

Nach mehr als 20 Jahren als Präsident der Universität Bamberg geht Godehard Ruppert in den Ruhestand. Heute (30.09.2020) ist sein letzter Tag im Amt.

Universität unter Ruppert stetig gewachsen

In den zwei Jahrzehnten ist die Otto-Friedrich-Universität stetig gewachsen. So entstanden etwa auf dem Erbagelände in Bamberg neue Universitätsgebäude unter anderem für Informatik.

Ruppert steht für familienfreundliche Universität

Der Unipräsident setzte sich außerdem für die Chancengleichheit von Frauen ein und machte die Universität familienfreundlicher. In seiner Amtszeit wurden 70 Professorinnen berufen, das entspricht einem Frauenanteil von knapp 35 Prozent.

Uni-Präsident mit Bundesverdienstkreuz geehrt

Godehard Ruppert studierte katholische Theologie, Philosophie, Pädagogik und Publizistik. Er wurde unter anderem mit dem Bundesverdienstkreuz geehrt. Ab morgen übernimmt der Wirtschaftsinformatiker Kai Fischbach das Amt.