Letzter Schultag: Wie sind die Zeugnisse im zweiten Corona-Jahr?

"Fertig, fertig, fertig" – so skandierten die Schülerinnen und Schüler der Grundschule an der Klenzestraße in München. Endlich ist auch der letzte Schultag vor den Sommerferien geschafft. Rund 1,4 Millionen Schülerinnen und Schüler in Bayern haben ihre Zeugnisse bekommen.

Ein mit Spannung erwarteter Tag, denn für viele Familien stand die große Frage im Raum: Wie wirkt sich Corona mit der langen Zeit von Distanz- und Wechselunterricht auf die Zensuren aus?

Homeschooling: "Froh, dass das Schuljahr um ist"

Ali Polhaus aus der 4. Klasse muss sich darüber nun keine Gedanken mehr machen. Er hat nur Einsen im Zeugnis stehen – in Deutsch, Mathe und HSU. Seine Mutter ist stolz und überglücklich, weil "die letzten zwei Jahre sehr schwierig waren".

Auch für Finley Bo Kokot aus der zweiten Klasse ist das Zeugnis gut ausgefallen. Trotzdem sagt er über das letzte Schuljahr: "Da hatten wir dann auch Homeschooling und deshalb war es blöd. Ich bin froh, dass das Schuljahr um ist." Seine Mutter ist sich sicher: Wegen des Homeschoolings und Wechselunterrichts ist es auch den Lehrkräften wohl nicht leichtgefallen, die Leistung der Kinder zu beurteilen.

Zeugnisse nicht viel schlechter als sonst

Schulleiter Martin Schmid kann bei den Jahreszeugnissen seiner rund 300 Schülerinnen und Schüler zumindest keine erheblichen Unterschiede zu den vorhergehenden Jahren feststellen. "Mit den Zeugnissen ging es allen gut, weil wir auch versucht haben, pädagogisch zu agieren, das Leistungsprinzip etwas moderater zu gestalten", so der Schulleiter. Das bayerische Kultusministerium verweist zudem auf den Notenschnitt beim Abitur: Der sei dieses Jahr sogar besser ausgefallen als in den Jahren zuvor.

Corona verlangte Schülern, Lehrern und Eltern viel ab

Schulleiter Martin Schmid stellt aber auch fest: Es war nicht leicht, so weit zu kommen. Das sei nur durch vereinte Kräfte von Schülern, Eltern und Lehrkräften gelungen. Die Digitalisierung der Grundschule zum Beispiel, also funktionierendes WLAN und Tablets einzurichten, das sei nur durch gemeinsames Engagement zustande gekommen. Im Schnitt hätten die Lehrer an seiner Schule 700 Euro selbst investiert - in Lern-Apps, in Datenvolumen, in Hardware, sagt Schmid. Denn Dienstlaptops gäbe es immer noch keine.

Engagement und Eigeninitiative: Das war im vergangenen Schuljahr auch innerhalb der Familien in hohem Maß gefordert, sagt Salia Usta, die Mutter von Ali. Sie und ihr Mann hätten vieles abfangen können, was in der Schule zu kurz gekommen sei. Doch das klappe nicht in allen Familien. Es gebe auch andere Kinder, "deren Eltern nicht helfen können und für die sehe ich schwarz".

Fast alle haben Lücken - doch jetzt sind erstmal Ferien

Lerndefizite sind bei so gut wie allen Schülerinnen und Schülern da – darüber sind sich Eltern und Lehrkräfte einig. Auch Ali hat, trotz seiner guten Noten im Zeugnis, am letzten Schultag einen Zettel bekommen, auf dem steht, welcher Lernstoff coronabedingt in der nächsten Klasse noch nachzuholen ist. Doch erst einmal freuen sich alle auf die kommenden Wochen Sommerferien. Darauf durchzuatmen, Energie zu tanken und im neuen Schuljahr wieder gut zu starten.