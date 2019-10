Letzte Wünsche: Ein halbes Jahr Herzenswunschmobil Deggendorf

Ein halbes Jahr gibt es das Herzenswunschmobil in Deggendorf. Die Malteser ziehen jetzt Bilanz - und sind zufrieden. Herzenswunsch-Krankenwagen gibt es an vielen Orten - mit dem Krankenwagen werden todkranken Menschen ihre letzte Wünsche erfüllt. Die Malteser in Deggendorf haben im ersten halben Jahr vier Wünsche erfüllt, die fünfte Fahrt steht schon an.

Deggendorfer Malteser erfüllen letzte Wünsche

Die erste Herzenswunschfahrt führte nach Niederalteich: Ein 74-jähriger Mann wollte auf die Hochzeit seiner Enkelin. Nach sechs Schlaganfällen ist der 74-Jährige ein Pflegefall, immer auf Hilfe angewiesen. Die Malteser mit ihrem Mobil sind für solche Fälle ausgerichtet. Sie haben ihn zur Hochzeit gefahren, den ganzen Tag begleitet und ihm seinen letzten Wunsch erfüllt. Ein anderer Wunsch führte das Herzenswunschmobil zum Münchner Flughafen - ins Airbräu. Der Wunsch einer krebskranken Frau: Einmal noch ihre Freundinnen zum Schweinsbraten-Essen treffen.