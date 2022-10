Letzte Wiesn-Tage: Wieviel Corona hat das Oktoberfest gebracht?

Die Corona-Zahlen in Bayern ziehen weiter an. In dieser Woche hat die Sieben-Tage-Inzidenz sowohl in der Stadt München als auch im Freistaat allgemein die Marke von 500 passiert, wie aus Zahlen des Robert Koch-Instituts (RKI) hervorgeht. Man habe es mit einer Verdreifachung der Inzidenz in der Landeshauptstadt zu tun, sagte die Münchner Gesundheitsreferentin Beatrix Zurek.

Zusammenhang lässt sich nicht beweisen, liegt aber nahe

Ein Zusammenhang mit dem Oktoberfest, das noch bis kommenden Montag stattfindet, lässt sich derzeit zwar kaum beweisen, er liegt aber nahe: Auch bei anderen Volksfesten hatte sich häufig etwa eineinhalb Wochen nach Beginn ein starker Anstieg in den Inzidenzen gezeigt. Oft waren diese dann noch einige Zeit weiter gestiegen.

Laut Beatrix Zurek ist zudem die Bettenbelegung in den Münchner Kliniken angestiegen. Vor zwei Wochen seien in München noch 200 Normalbetten mit Corona-infizierten Personen belegt gewesen, jetzt seien es rund 350, so Zurek. Auch in den Nachbarlandkreisen, aus denen ebenfalls viele Oktoberfestbesucher kämen, seien die Corona-Fälle merklich nach oben gegangen. Allerdings, so Zurek, seien die Menschen derzeit insgesamt viel aktiver, auch Konzerte und andere Veranstaltungen würden stattfinden und spielten bei den gestiegenen Zahlen eine Rolle. Deshalb sei es unklar, welchen Anteil das Oktoberfest daran habe.