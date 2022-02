Letzte Vorbereitungen für Volkszählung "Zensus 2022" laufen

Am 15. Mai beginnt die nächste Volkszählung in Deutschland. Die Vorbereitungen für den "Zensus 2022" laufen auch in Bayern auf Hochtouren, teilte heute das Bayerische Landesamt für Statistik in Fürth mit. Ein Fragenschwerpunkt gilt dem Wohnen.