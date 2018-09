Letzte Saison Eckbauerbahn

In der Eckbauerbahn sitzen sich die Besucher gegenüber, in relativ kleinen Zwei-Personen-Gondeln, quasi oben ohne – nämlich ohne Glasscheiben, dafür mit Rundumblick. Da geraten die Fahrgäste zumindest an Schönwettertagen ins Schwärmen.

Offene Gondel und der Geruch nach Altöl

"Ich fand das so nostalgisch, diesen Blick in die Ferne oder das Gefühl, dass man eben noch in einer offenen Gondel sitzt!", sagt eine Dame. "Der alte Stil einfach, die Lautstärke, und es riecht auch noch nach Altöl!", schwärmt ein anderer Fahrgast.

Nostalgie vs. technischer Standard

Die Bahn mit ihren vielen bunten Gondeln fährt nur noch bis einschließlich 7. Oktober, danach wird sie abgebaut. Denn: Die Bahn ist Baujahr 1956, also doch mittlerweile sehr in die Jahre gekommen. Und bei aller Nostalgie muss sie technisch gesehen natürlich funktionieren.

Ersatzteile kosten bis zu 300 Euro

Da sind viele Verschleißteile, die regelmäßig ausgetauscht werden müssen und Bauteile, die renovierungsbedürftig sind – und genau das ist der Haken an der antiquierten Bahn, sagt Katrin Maurer, die Geschäftsführerin. "Unser Hauptproblem bei dem Ganzen ist, dass die Ersatzteile wahnsinnig teuer werden, dass man eigentlich gar nichts mehr kriegt von der Stange und wenn früher was 30 Mark gekostet hat, kostet es heute 300 Euro."

Und noch ein Problem: Die Bahn hat vergleichsweise viele Stützen, 27 an der Zahl. Die Fundamente dieser Stützen müssten jetzt saniert werden. Das ist vor allem finanziell gesehen ein großer Aufwand, der sich bei der alten Bahn aber nicht mehr rentieren würde, sagen die Betreiber.

Neue moderne Seilbahn geplant

Gute drei Wochen wird die Bahn noch fahren, dann wird sie abgebaut. Ähnlich, wie bei der Eibsee-Bahn zur Zugspitze, ist auch hier eine modernere Seilbahn geplant. Diese soll dann weniger Stützen und 6er-Gondeln haben. Die langen Wartezeiten von bis zu eineinhalb Stunden an Spitzentagen sind dann passé.

600 Personen pro Stunden werden dann in den vollverglasten Kabinen transportiert. Die kommen nicht, wie bisher in den offenen Gondeln, bei Regen völlig durchnässt an. Außerdem soll die neue Bahn barrierefrei sein. Damit künftig auch Rollstuhlfahrer oder Leute mit Kinderwagen die wirklich schönen und gut ausgebauten Wege rund um den Gipfel des Eckbauers nutzen können.

Alte Schilder und Telefone als Deko

Die Betreiber haben bereits viele alte Teile zur Seite gelegt: Alte Telefone, Schilder, ein Stück vom Seil wollen sie auch aufheben, um damit dann die neue Tal- und Bergstation zu dekorieren.

Natürlich bedauern alle, auch die Mitarbeiter, dass die alte Bahn abgebaut werden muss. Die meisten kennen sie schon seit ihrer Kindheit. Aber auf der anderen Seite freuen sie sich auch. Denn: Bislang muss das Personal beim Ein- und Ausstieg jede Kabinentür öffnen und schließen. Mit der neuen Eckbahn-Seilbahn mit vollautomatischer Steuerung wird das dann natürlich alles um einiges einfacher.

Ein halbes Jahr ist für den Abbau der alten und den Aufbau der neuen Eckbauer-Bahn geplant –ein stolzer Zeitplan. wenn alles glatt geht wird im nächsten Sommer also die schon die Neue Bahn zum Eckbauer fahren.