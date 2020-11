Letzte Runde bei Diskussion um Industriegebiet in Gerbrunn

Bebauung sei kritisch abgewogen

Das ortsansässige Unternehmen, das die 1,3 Hektar große Fläche voraussichtlich nutzen wird, ist seit rund 60 Jahren in Gerbrunn ansässig und will auf dem Areal Boden und Bauschutt zwischenlagern, um daraus neue Baustoffe zu recyceln. In einer schriftlichen Mitteilung betont das Unternehmen, "keinen Raubbau an der Natur" betreiben zu wollen. "Weder die Natur noch die Bürger" sollten zu Schaden kommen. Für Gerbrunns Bürgermeister Wolfshörndl ist das Gebiet am Kirschberg für die nötige Erweiterung des Betriebsgeländes alternativlos. Es sei "kritisch abgewogen" worden, dass die geplante Erweiterung in einen bestehenden Biotopverbund eingreife.

Ausgleichsflächen nützten der Natur nicht

Durch Ausgleichsmaßnahmen könne der Biotopverbund aber an anderer Stelle sogar noch gestärkt werden, heißt es aus dem Rathaus. Die Initiative hält davon nichts: "Tatsächlich ist das für die Natur- und Tierwelt kein Gewinn. Denn es werden auf ohnehin schon naturnahe Flächen lediglich Pflegemaßnahmen gemacht. Das ist rechtlich in Ordnung, fachlich nicht nachvollziehbar", so Radke. Zu welchem Ergebnis der mögliche Bürgerentscheid am Sonntag führen könnte, gilt als offen. Mit-Initiator des Bürgerentscheids Riad Bauch: "Ich finde, dass es wichtig und gut war, dass wir die Diskussion geführt haben. Egal wie der Entscheid am Ende ausgeht."